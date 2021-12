Biagio Antonacci papà: lo annuncio sui social con un fiocco azzurro. Carlo, questo il nome del bambino, è nato da mamma Paola.

“Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita; è nato Carlo, mio figlio”, le parole di Biagio Antonacci nel condividere la lieta notizia su Instagram. Per Biagio Antonacci si tratta del terzo figlio, il primo avuto con la compagna Paola Cardinale.

Dopo Paolo e Giovanni, nati dalla precedente relazione e figli di Marianna Morandi, Carlo è il nome del terzo figlio del cantante che ha mantenuto il massimo riserbo fino all’ultimo momento comunicando la nascita del bimbo solo una volta avvenuta.

Nelle scorse settimane, infatti, stava trapelando qualche indiscrezione a proposito della gravidanza di Paola Cardinale ma la coppia, da sempre attenta alla propria privacy, non era mai intervenuta né per confermare né per smentire le voci.

Solo oggi scopriamo che effettivamente quelle indiscrezioni erano fondate. Paola Cardinale era in attesa del terzogenito del cantante, Carlo, che nelle scorse ore è venuto al mondo. Neanche per Paola Cardinale si tratta della prima nascita: ha già una figlia, Benedetta, nata dalla sua precedente relazione con l’ex calciatore Massimo Brambati.

Oggi Biagio Antonacci condivide la sua gioia sui social: è nuovamente papà ha dedicato al neonato un albero, con l’augurio che possa essere piantato un nuovo arbusto per ogni bambino che vede la luce. L’albero scelto da Biagio Antonacci per la nascita di Carlo è un ulivo al quale ha apposto un elegante fiocco azzurro per festeggiare il lieto evento.