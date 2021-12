A mettere Arisa contro Serena Bortone dopo la vittoria a Ballando Con Le Stelle è la fatidica domanda posta dalla conduttrice di Oggi è Un Altro Giorno nei confronti della cantante. “Mi ha ferita”, riferisce Rosalba Pippa in una lunga intervista rilasciata al Corriere Della Sera.

Arisa e il porno

Si è tanto discusso sulla possibilità di Arisa di tentare un approccio nel mondo del soft porn, specialmente dopo gli scatti hot pubblicati sui social e quella risposta alla domanda dei giudici di Ballando Con Le Stelle a seguito di una performance che trasudava sensualità e ammiccamenti. Arisa, in poche parole, ha lasciato intendere che un tentativo in un film erotico non le dispiacerebbe, e da quel momento sono esplosi i titoloni delle testate.

La sua affermazione aveva attirato l’attenzione di Rocco Siffredi, che si è subito detto disposto a lavorare insieme alla cantante per un film a luci rosse. Arisa non aveva più commentato quell’affermazione fino alla finale di Ballando Con Le Stelle andata in onda sabato 18 dicembre. In quell’occasione Serena Bortone era presente come giurata d’eccezione e dopo la performance di Arisa è ritornata sull’argomento dei film per adulti rivolgendo alla cantante la domanda “scomoda”.

Arisa contro Serena Bortone

Lo sfogo di Arisa contro Serena Bortone si basa proprio su quella domanda. La conduttrice di Oggi è Un Altro Giorno ha chiesto alla cantante se davvero volesse partecipare a un film porno. Questo il commento di Arisa:

“Non mi arrabbio mai. Mi ha un po’ ferita Serena Bortone quando mi ha chiesto se fossi intenzionata a girare un film erotico: mi sembrava che una donna avesse frainteso un’altra donna”.

Molto chiacchierato è stato anche il suo rapporto con il suo insegnante Vito Coppola. Alla domanda del Corriere, Arisa risponde così:

“C’è affetto, ma anche affinità e sì, grande attrazione. Però, boh, non è il momento di parlarne. Di certo è stato molto importante avere lui al mio fianco perché avevamo lo stesso obiettivo e non volevo deluderlo”.

Per il momento Serena Bortone non ha risposto alla critica di Arisa, ma le due potrebbero confrontarsi sui social per chiarire le tensioni create da quella domanda.

