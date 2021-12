Non c’è giorno ormai in cui non si condividano dettagli interessanti relativi ai prossimi Samsung Galaxy S22. Sebbene il loro lancio dovrebbe concretizzarsi solo ad inizio febbraio, noti e autorevoli leaker condividono da tempo ogni specifica delle future ammiraglie. Dopo i dubbi emersi sui materiali con cui i top di gamma giungeranno sul mercato, in quest giornata del 21 dicembre, il tipster Ice Universe ci informa sulla scelta definitiva del produttore e ancora su un ulteriore plus della variante Ultra, relativo alla sua fotocamera.

I materiali in uso

Alcune immagini dal vivo trapelate per i Samsung Galaxy S22 Ultra avevano messo in luce, in questi ultimi giorni, una differenza di trattamento tra Samsung Galaxy S22, S22 Plus e Ultra in relazione ai materiali utilizzati soprattutto per la scocca posteriore. Il modello più costoso sembrava essere l’unico a poter contare su un retro lucido in vetro o altro materiale top; al contrario, i modelli minori sembravano essere destinati ad una soluzione plastica o similare. In queste ore, invece, proprio Ice Universe ci ha comunicato che tutti i modelli in arrivo con il nuovo anno verranno proposti in vetro, senza alcuna distinzione.

Plus fotocamera per il Samsung Galaxy S22 Ultra

Il modello Ultra sarà certamente più costoso rispetto agli altri due ma contemporaneamente anche più accessoriato. Oltre alla S Pen in dotazione, va considerato oggi anche il valore aggiunto del comparto fotocamera principale con 5 sensori, tra cui un’unità da 108 MP. Quest’ultima, sempre secondo Ice Universe, dovrebbe poter godere di una nuova tecnologia in grado di catturare più luce negli scatti notturni e comunque in condizioni di scarsa luminosità. I passi in avanti per le foto in particolari condizioni sarebbero dunque rilevanti proprio secondo l’informatore.

Non mancheranno delle nuove anticipazioni nell’immediato futuro: probabilmente giungeremo al lancio dei prodotti sapendone quasi tutto.

There is a definite answer about the rear cover material of Galaxy S22 series:

S22, S22 +, S22 ultra are all made of glass! — Ice universe (@UniverseIce) December 20, 2021