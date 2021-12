Zendaya e Tom Holland insieme anche in Euphoria? L’attore di Spider-Man è disperatamente alla ricerca di un cameo nella serie HBO in cui la sua co-star è la protagonista.

I due interpretano rispettivamente MJ e Peter Parker nei film Marvel legati all’Uomo Ragno; il loro ultimo film è Spider-Man: No Way Home. Per il ruolo della tossicodipendente Rue in Euphoria, Zendaya ha vinto l’Emmy alla miglior attrice drammatica protagonista nel 2020. Una seconda stagione della serie è in arrivo su HBO, e in contemporanea in Italia, a gennaio 2022.

Tra la prima e la seconda stagione sono stati realizzati due episodi “ponte” volti a raccontare cos’è successo a Rue e Jules dopo che le due si sono separate.

Durante la promozione di Spider-Man: No Way Home, Zendaya e Tom Holland hanno risposto alle domande dei fan tramite IMDB. Tra queste, qualcuno ha chiesto all’attore quando avrebbe avuto l’atteso cameo in Euphoria, e lui ha risposto:

Ho fatto una petizione per questo per molto tempo, e non è ancora successo e sono molto deluso. Ho visitato il set di Euphoria almeno 30 volte. Voglio esserci!

A quel punto Zendaya gli ha scherzosamente promesso che avrebbe cercato di parlare con i vertici HBO per regalargli almeno un piccolo cameo nella prossima stagione.

Con Euphoria 2 al debutto a gennaio 2022, è altamente improbabile che Tom Holland possa apparire già in questa stagione. Sebbene non sia stato detto ancora nulla su un terzo ciclo di episodi, la serie HBO ha comunque buone possibilità di essere rinnovata. E chissà se con l’aiuto di Zendaya, Tom Holland possa davvero apparire nella serie ad un certo punto.

Composta da otto episodi, Euphoria 2 su Sky e in streaming su NOW a partire dal 10 gennaio 2022, in contemporanea con la messa in onda americana, sull’emittente via cavo HBO.

Di seguito, il trailer in versione originale sottotitolata in italiano:

