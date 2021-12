Le offerte Amazon di Natale volgono al termine con l’avvicinarsi della festività del 25 dicembre. La settimana delle ultime occasioni è appena iniziata ma non mancano affatto le promozioni a buon mercato. In questo doveroso approfondimento pre-vacanziero saranno dettagliate due proposte di smart band davvero interessanti, entrambe a meno di 45 euro e dunque davvero alla portata di tutte le tasche.

La prima proposta Xiaomi

La Xiaomi Mi Band 6 NFC è l’ultima delle smart band del produttore arrivata in Italia e rientra nelle attuali offerte Amazon di Natale. Si tratta del modello 2021 del braccialetto fitness dotato di supporto NFC, dunque utile per i pagamenti contact less nei negozi (se abbinato alle carte Mastercard emesse da Nexi). Il prezzo di listino della soluzione è di 54,99 euro e dopo gli sconti del Black Friday di fine novembre era stato sempre riproposto per la vendita sempre a questa cifra, almeno fino a questo momento. Da oggi 20 dicembre ma non sappiamo ancora per quanto, la band invece costa 44.90 euro e dunque a ben 10 euro in meno. Si tratta dunque di un’occasione imperdibile, se consideriamo pure che la consegna del prodotto è immediata e possibile già nella giornata di domani.

L’ancora più economica soluzione Amazfit

Per chi ha davvero un budget limitato e vorrebbe comunque fare una bella figura con un dispositivo hi tech all’ultimo grido, tra le offerte Amazon di Natale, c’è anche l’Amazfit Band 5. Il dispositivo che integra l’assistente vocale Alexa, resiste fino a 5 metri sott’acqua e ancora fornisce il monitoraggio dell’attività ma anche quello della salute con il controllo della saturazione del sangue ed è venduto adessp a 28,99 euro, con 15 euro di sconto rispetto al prezzo di listino. Anche questa seconda proposta, esattamente come la prima, è immediatamente disponibile per la consegna e arriverà decisamente in tempo per Natale.

