Siamo a conoscenza di diverse modalità per quanto riguarda l’associazione del nostro smartphone ad un sistema di infotainment di bordo di un’automobile: tra quelle più utilizzate dagli utenti Android spicca sicuramente in risalto la famosa Android Auto, app creata da Google, che viene avviata dal telefono e proietta un’interfaccia utente ottimizzata per la guida sul cruscotto integrato dell’auto. Tuttavia, Tesla, nota azienda statunitense specializzata nella produzione di auto elettriche, ma anche di pannelli fotovoltaici e sistemi di stoccaggio energetico, non gode di alcun meccanismo di proiezione del genere a bordo dei suoi veicoli.

Difatti, i cruscotti delle vetture Tesla sono alimentati da una distribuzione Linux personalizzata, che è strettamente integrata con i componenti hardware dell’auto. Mentre la community di modding deve ancora trovare un modo per sostituirlo del tutto con Android, i proprietari di auto Tesla possono finalmente godersi la funzionalità di Android Auto grazie ad una nuova app chiamata TeslAA. Tale soluzione è nata da un’idea dello sviluppatore XDA Emil Borconi, famoso per i suoi lavori sul relativi al progetto AAWireless, che ci ha già dato dei primi ‘assaggi’ nel mese di giugno scorso. Da quel periodo, l’app ha svolto una lunga fase di beta testing ed adesso è disponibile per tutti.

Ma come funziona? La metodologia della nuova app TeslAA è davvero facile. Dopo averla installata sullo smartphone, è opportuno connettere il telefono all’auto tramite Bluetooth. Dunque, collegare il Wi-Fi Tesla all’hotspot del vostro telefono e andare sul sito internet www.androidwheels.com utilizzando il browser Tesla. Una volta che l’operazione è andata a buon fine, dovreste essere in grado di vedere la schermata di Android Auto sulla vostra console centrale. L’app TeslAA, inoltre, trasmette in streaming l’interfaccia Android Auto dal vostro smartphone al browser integrato del cruscotto Tesla tramite un’interfaccia VPN locale. In caso di problemi con la configurazione VPN, si potrà anche optare per il routing manuale e impostare l’IP del telefono su TeslAA funzioni. Secondo lo sviluppatore, l’applicazione funziona al meglio con i modelli Tesla che supportano Netflix, YouTube e Disney+.

