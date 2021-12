Silvia Toffanin asfalta Alex Belli e Delia Duran a Verissimo. Questo possiamo dire della partecipazione della ritrovata coppia ieri pomeriggio nel talk show domenicale. Una volta sarebbe toccato a Barbara d’Urso ospitare nel suo salotto Alex Belli squalificato al Grande Fratello Vip 2021 perché entrato in contatto con Delia Duran durante il loro ennesimo scontro ma quest’anno le cose sono andate diversamente e davanti a loro ha preso posto, forse un po’ forzata da accordi e contratti, proprio Silvia Toffanin.

La padrona di casa ha tenuto un’espressione sul volto tra il disgustato e il dubbioso fino a quando non ha deciso di correggere la sua ospite quando è andata un po’ oltre usando termini poco consoni. Ma cosa è successo di preciso? Parlando di quello che c’è stato tra Alex Belli e Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip 2021, Delia Duran ha parlato dell’alchimia tra artisti ed è a quel punto che Silvia Toffanin ha fatto notare che i grandi artisti sono altri, senza offesa, e non certo i due gieffini.

“Grandi artisti sono altri”



MA SILVIA LETTERALMENTE ON FIRE #verissimo pic.twitter.com/MnTlhPp47U — trashtvstellare (@trashtvstellare) December 19, 2021

La 33enne rilancia poi su Soleil rea, nonostante abbia più volte detto di essere legata a qualcuno che la aspetta fuori dalla Casa, di essersi innamorata dell’attore: “Lei è una donna falsa e incoerente. Non ha portato rispetto a nessuno, neanche a sé stessa. Penso che lei si fosse innamorata di Alex, mentre per lui era solo amicizia”. Poi sulla questione bacio ammette che si è trattato di qualcosa di orchestrato ma il marito ha risposto a tono: “Non c’è stato nessun copione scritto. Nella Casa si può celare qualcosa ma non si può recitare“. Contenti loro, contenti tutti, soprattutto i fan che ieri hanno poi applaudito Silvia Toffanin per la risposta data a Delia Duran.