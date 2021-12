Il prossimo Samsung Galaxy S22 Ultra, già fino ad ora, è stato protagonista di un numero davvero notevole di indiscrezioni. Il suo valore di top di gamma assoluto di tutta la serie S22 attesa per febbraio è innegabile, visto il gran numero di specifiche aggiuntive rispetto ai modelli standard e Plus. La variante sarà un vero e proprio phablet con S Pen incorporata e avrà pure un design diverso rispetto ai fratelli minori, come raccontando nei giorni scorsi. Oggi, sempre in relazione al design dell’ammiraglia, apprendiamo un dettaglio non trascurabile dal noto informatore Ice Universe.

Il tweet in chiusura articolo parla chiaro. Proprio Ice Universe si fa portavoce di persone vicine alla catena di produzione dell’ammiraglia che affermano di conoscere bene il materiale utilizzato per la scocca posteriore del telefono. Pur non chiarendo di che cosa si tratti esattamente, l’informatore asserisce che, per il retro del prossimo Samsung Galaxy S22 Ultra, non sarà utilizzata né la plastica, né il vetro. Quale sarà stata dunque la scelta del produttore? Ice Universe, a questo punto, ipotizza l’utilizzo di uno speciale vetro mimetico o anche un materiale del tutto nuovo, magari qualche soluzione “green” che strizzi l’occhio agli importanti temi ecologisti e dunque sia particolarmente sostenibile per l’ambiente.

Per quanto ora ci sia assoluto mistero sul materiale con il quale è stato progettato il retro del Samsung Galaxy S22 Ultra, quello che è scontato (perché pure confermato da Ice Universe) è che i modelli Galaxy S33 e S22 standard non avranno, al contrario, lo stesso trattamento. Per loro, probabilmente, si opterà per materiali meno esclusivi, forse anche la plastica o almeno per la variante base delle future ammiraglie. Speriamo solo, a questo punto, che tutti i plus dell’Ultra non incideranno fin troppo sul prezzo finale del device, rendendo la spesa dei potenziali acquirenti veramente troppo importante.

