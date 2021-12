SEAL Team 4 debutta in chiaro su Rai4 in prima visione assoluta, a partire da lunedì 20 dicembre: la serie di CBS e Paramount torna coi nuovi episodi dedicati agli eroici soldati del Seal Team Six sul canale 21 del digitale terrestre, nella consueta programmazione quotidiana nella fascia preserale.

SEAL Team 4 è in onda con due episodi ogni giorno, da lunedì a venerdì alle 19.30, una prima visione assoluta per la serie action-spionistica, con una programmazione che prosegue dall’attuale messa in onda delle stagioni precedenti. I 16 episodi inediti della stagione 4 andranno in onda per due settimane fino al 30 dicembre (ad eccezione del giorno della vigilia di Natale, venerdì 24 dicembre).



In SEAL Team 4 il Team Bravo è alle prese con una missione ad altissimo rischio quando entra in territorio nemico, nella catena montuosa di Spin Ghar, per assicurare alla giustizia il temibile Al-Hazred, noto leader di un gruppo terroristico che ha un conto in sospeso con il Capitano Jason Hayes.

I primi episodi di SEAL Team 4 sono dedicati a questa spettacolare missione, cui nel corso della stagione si aggiunge l’emozione per l’addio di alcuni membri fondamentali del Team Bravo, in un riassetto della squadra che vedrà nuovi eroici combattenti pronti ad entrare in azione al fianco di membri storici della squadra. Inoltre una nuova minaccia imprevista porterà il Team in Tunisia per risolvere una questione molto personale per la squadra.

In SEAL Team 4, oltre al Capitano Jason Hayes interpretato da David Boreanaz (storico volto delle serie Angel e Bones), sono confermati i personaggi di Clay Spenser, interpretato da Max Thieriot, e Lisa Davis, interpretata da Toni Trucks. In questa stagione Boreanaz si è cimentato anche nella regia di alcuni episodi.

Ecco la trama del primo episodio di SEAL Team 4 in onda su Rai4 il 20 dicembre, a partire dalle 19.30.

Mentre Jason è in missione con Mandy, il Team Bravo cerca di rintracciare il terrorista Azfaar Al-Hazred. Quando Jason si riunirà alla squadra, sospetti e pericoli complicheranno la situazione























