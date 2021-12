In tanti si chiedono quando viene pagata la pensione di gennaio 2022. Oggi 20 dicembre, con l’inizio della settimana natalizia, evidentemente abbiamo superato una barriera mentale significativa, proiettandoci dunque al prossimo saldo. Con la scadenza dello stato di emergenza, non a caso, si è venuta a creare una certa confusione tra coloro che non sanno a cosa andranno incontro a breve termine. Ecco perché ritengo si debbano chiarire dei concetti, dopo alcune fake news più o meno a tema dei mesi scorsi, trattate anche sul nostro magazine.

Focus su quando viene pagata la pensione di gennaio 2022: gli ultimi aggiornamenti

Se vi state ponendo il quesito su quando viene pagata la pensione di gennaio 2022, vi dico subito che la data dipende molto dalla questione dello stato di emergenza. Con la proroga di quest’ultimo almeno fino a fine marzo, infatti, avremo sicuramente un anticipo del pagamento rispetto alle normali scadenze fissate dalla legge. Con Poste Italiane, in uno scenario del genere, dovremmo avere diritto a riscuoterla a partire dal 27 dicembre. Insomma, una settimana di attesa per intascare prima del previsto la quota che lo Stato prevede per ciascun pensionato.

Dunque, la situazione potrebbe essere più chiara di quanto si pensi, anche perché la situazione sanitaria e la diffusione della nuova variante Covid rende praticamente certa la proroga dello stato di emergenza. Uno degli aspetti positivi, paradossalmente, ricade proprio sulla possibilità di ottenere il compenso mensile in anticipo rispetto alla fase antecedente alla pandemia. Trend che con ogni probabilità verrà confermato anche nel corso della prossima settimana, stando alle notizie raccolte nelle ultime ore.

Insomma, in caso di dubbi su quando viene pagata la pensione di gennaio 2022, cerchiate in rosso sul calendario la data del 27 dicembre, in quanto dovrebbe essere quello il giorno giusto per il via ai pagamenti.