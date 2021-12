Le offerte natalizie sono ancora in corso, nonostante le feste siano ormai vicinissime. Unieuro, in particolare, offre soluzioni davvero interessanti per mettere le mani sul Samsung Galaxy S21, potendolo prendere al prezzo di 599 euro (direttamente da questa pagina), oppure due in bundle a 888 euro (questo significa pagare il secondo la metà). Tutto quanto dovrete fare è inserire nel carrello due Samsung Galaxy S21 da 128GB di colore diverso, per pagare la metà il secondo attraverso il codice sconto ‘PAYPALXMAS’ (condizione indispensabile per poter beneficiare della promozione).

Volendovi fare un esempio pratico, dovreste aggiungere al carrello il Samsung Galaxy S21 da 128GB rosa ed il Samsung Galaxy S21 da 128GB bianco, inserendo contestualmente il codice sconto ‘PAYPALXMAS‘ per raggiungere lo sconto massimo di 888,50 euro, che sarà l’esatto totale che dovrete versare per portarvi a casa entrambe le unità (l’offerta in bundle è davvero incredibile, anche se nemmeno quella singola è male). Tenete anche presente che la consegna a domicilio è gratuita, come pure il ritiro in negozio (scegliete voi la modalità che vi è più consona). Il prodotto è attualmente ordinabile previa verifica della disponibilità, nel senso che è presente in uno dei punti vendita Unieuro e quindi la quantità disponibile potrebbe variare in base agli acquisti effettuati nei negozi.

Occorrerà concludere l’ordine ed attendere la notifica di Unieuro a fronte di un controllo circa l’effettiva presenza del prodotto in uno dei suoi punti vendita. Detto questo, speriamo che troviate il vostro o i vostri Samsung Galaxy S21 (sarebbe meglio prenderne due vista l’offerta disponibile), e che possiate anche ritirarlo in negozio prima di Natale. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

