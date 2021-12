Non manca molto alla presentazione del Huawei P50 Pocket, il primo dispositivo pieghevole con design a conchiglia del produttore cinese, pronto a debuttare il 23 dicembre. Abbiamo raccolto per voi ulteriori dettagli tecnici sul telefono, che monterà uno schermo flessibile interno da 6.8 pollici ed uno secondario da 1 pollice. Il Huawei P50 Pocket sarà spinto dal processore Kirin 9000, senza il supporto alle reti 5G di ultima generazione per le ragioni che ormai ben conosciamo (relative al ban USA). La batteria del telefono dovrebbe avere una capacità da 4000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 66W.

Il device monterà un sensore principale da 50MP (Sony IMX766), un ultra-wide da 13MP ed un teleobiettivo da 8MP con zoom ottico 3x (non sappiamo ancora dirvi alcunché sulla fotocamera interna). Il Huawei P50 Pocket potrebbe costare meno del Samsung Galaxy Z Flip 3, che ricordiamo avere un prezzo nel nostro Paese di 1099 euro per la versione con 8GB di RAM e 128GB di storage interno. Non date l’indiscrezione per assodata visto che ancora tutto potrebbe accadere.

Il Huawei P50 Pocket, che ricordiamo essere il primo smartphone pieghevole con design a conchiglia del produttore cinese, debutterà il 23 dicembre insieme agli smart-glasses, ad un notebook ed al Huawei Watch D, smartwatch capace di misurare la pressione del sangue e di effettuare un ECG (ve ne avevamo parlato meglio in questo articolo dedicato). La varietà di prodotti in rampa di lancio è tanta: adesso non resta che capire quanto questo Huawei P50 Pocket potrà costare nel nostro mercato, pur al netto della mancanza dei servizi Google (cosa che per qualcuno rimane un limite da non poter trascurare). Voi potreste farne anche a meno se il Huawei P50 Pocket non richiedesse uno sforzo economico troppo importante? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.

