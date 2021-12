Non funziona Alice Mail oggi 20 dicembre, o quantomeno non funziona a tutti, secondo alcune informazioni raccolte proprio in queste ore. Una vicenda che ho avuto modo di affrontare in prima persona con alcuni test sul campo, in modo da riportarvi un contenuto in più su quello che sta succedendo. Vi dico subito che la situazione appare assai diversa rispetto a quella che abbiamo trattato alcune settimane fa, in occasione dell’ultimo disservizio registrato con il servizio di posta elettronica di TIM.

Ad alcuni utenti non funziona Alice Mail il 20 dicembre

Quali sono le indicazioni raccolte fino a questo momento? Secondo alcuni test che ho avuto modo di effettuare, effettivamente non funziona Alice Mail in determinati momenti. Il login alterna momenti in cui va a buon fine ad altri in cui presenta un messaggio di errore. Una volta entrati, poi, passando da un menù all’altro potreste essere sputati fuori dal sistema, alla luce di alcune anomalie che stanno mettendo in difficoltà parte del pubblico. Nel momento in cui va online il nostro articolo, non si hanno comunicazioni ufficiali da parte dello staff.

Staremo a vedere come andranno le cose nelle prossime ore, sperando che eventuali problemi possano essere archiviati e gestiti a stretto giro. Vicenda ancora di difficile lettura, considerando il fatto che solo a parte del pubblico si presentano malfunzionamenti come quelli descritti in precedenza, ma è chiaro che i tecnici debbano intervenire per un’anomalia in corso. Indipendentemente dalla sua diffusione. Vi terrò aggiornati appena ne saprò di più sotto questo punto di vista.

A voi come stanno andando le cose? Non funziona Alice Mail questo lunedì? Fateci sapere con un commento a fine articolo, sperando che la questione possa essere messa alle spalle a stretto giro.