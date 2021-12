Potrebbero non essere inseriti nella Legge di Bilancio 2022 gli incentivi auto, attualmente in discussione al Senato. Il maxi-emendamento è stato presentato il 16 dicembre: il Governo pare essere intenzionato a non destinare alcunché per gli ecobonus riservati al settore dell’automotive. Ad ogni modo, non è detto che non siano presentati altri emendamenti nelle prossime ore, anche se pare difficile credere si riesca a reperire i fondi necessari per mettere in piedi la misura. I poteri forti, comunque sia, hanno riservato ai concessionari un piccolo contributo che potrà essere sfruttato.

Parliamo di un fondo di 150 milioni di euro concepito per venire incontro alle esigenze dei provider economici del turismo, dello spettacolo e dell’automobile (che ricordiamo essere una categoria fortemente messa a rischio dalla pandemia da Covid-19). Nel corso dei primi 60 giorni dall’effettività della Legge di Bilancio 2022, chi di dovere dovrà stabile le modalità di attribuzione e di erogazione delle risorse disponibili. Verremo a conoscenza di altri dettagli in merito entro la fine di febbraio. Il fondo in questione si aggiungerà a quello già in corso, utile per il supporto alla mobilità sostenibile, che fa capo alla Manovra finanziaria di quest’anno.

Non sembrano aver determinato alcunché gli appelli lanciati dal settore dell’automotive, che avevano richiesto il rinnovo degli incentivi auto per aiutare l’industria a rimettersi in piedi dopo la crisi che l’ha colpita (trattandosi anche di una delle più grandi industrie del nostro Paese si sperava gli appelli potessero essere ascoltati). Vedremo se gli incentivi auto verranno effettivamente tagliati fuori dalla Legge di Bilancio 2022, o se c’è ancora qualche speranza di vederli rinnovati in qualche modo. Sarà complicato vedere le cose cambiare rispetto a questa prospettiva, anche se non c’è ancora nulla di ufficiale e quindi non possiamo affermarlo con certezza.

