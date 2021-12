Ne L’Angelo Caduto di Salmo troviamo una completa messa a nudo di Maurizio Pisciottu, che quando non dissa i suoi colleghi né le parti più conservatrici della politica sa rendersi cantore d’amore originale e schietto. Lo fa, in questo nuovo singolo contenuto nell’ultimo disco Flop, con la partecipazione di Shari, voce incantevole presa in prestito dalla sua etichetta.

Che Salmo fosse anche un romantico non è mai stato un mistero. Lo abbiamo imparato con Il Cielo Nella Stanza dall’album Playlist (2018) in featuring con Nstasia, ma ricordiamo anche quella ballad rap di rara bellezza che è Marylean in duetto con Marracash contenuta nella raccolta Machete Mixtape 4 (2019).

A questo giro Salmo racconta l’amore come protezione e lo fa con un titolo che descrive l’artwork di Flop, quell’Angelo Caduto che l’opera pittorica di Alexandre Cabanel del 1868. Con questo brano il rapper sardo mostra la sua sfumatura più nascosta ma soprattutto l’estrema versatilità del suo talento, capace di spaziare dalle barre da strada che sono rimaste proprie solamente in chi sa ancora fare rap alla vecchia maniera, a un manifesto di sensibilità ed empatia che è proprio dei poeti.

Il beat urban non snatura l’atmosfera di raccoglimento che troviamo bella base, in cui un timido pianoforte scandisce le rime di Salmo e la melodia di Shari, co-autrice del pezzo.

Flop è stato presentato da Salmo come “il disco peggiore”, ma già si sapeva che si trattava di ironia. Salmo, con questo disco e come tante altre release, divide i puristi e i moderati proprio perché ogni volta dimostra di poter fare ciò che più gli piace.

Lo fa, in Flop, trovando ispirazione nelle grandi contraddizioni dell’attualità e della storia dell’uomo, come la paura del fallimento e l’abbattimento di ogni cliché. Di seguito il testo de L’Angelo Caduto di Salmo in duetto con Shari.

Continua a leggere su optimagazine.com

Tu ci credi agli angeli?

Credi che qualcuno ti veda dall’alto?

Chiedilo agli angeli

Chiedi quanto tempo per noi ti è rimasto

Ti vedo in tutti gli angoli

In questa noia sei rimasto solo tu

Che credi ancora agli angeli

Penso troppo forte, qualcuno mi sente, mi senti tu

Quando meno te lo aspetti, eh

So che non ci crederai,

ma quel giorno mi vedrai nei riflessi degli specchi, eh

Che da quando ci rifletti non ti chiedi come stai,

sei finita in mille pezzi, еhi

E credi solo agli spettri, ah

Volevo farti sapеre che non sei sola

Quando hai il cuore in gola io sarò al tuo fianco come una pistola

Copriti bene che fuori nevica ancora

Come quando facevi l’amore e saltavi la scuola

È così freddo il mio bacio da labbra viola

Che nessuna fiamma dell’inferno mi consola

Tu sei la canzone che non so scrivere, ricordati di me per sorridere

Tu ci credi agli angeli?

Credi che qualcuno ti veda dall’alto?

Chiedilo agli angeli

Chiedi quanto tempo per noi ti è rimasto

Ti vedo in tutti gli angoli

In questa noia sei rimasto solo tu

Che credi ancora agli angeli

Penso troppo forte, qualcuno mi sente, mi senti tu

Nessuno mi sente, eh, nessuno mi vede, eh

Quando parli di me non c’è nessuno che ti crede mai

Perso nell’ignoto, dormo sopra un’altalena sospesa nel vuoto, hai

Visto un angelo nel mare, ma, eh

Devi scolpirlo se vuoi liberarlo

Quando senti il freddo il mio respiro ghiaccia il vetro

e pensi a chi non c’è

Quando a cena lasci un posto vuoto sappi che io sono lì con te

La mia morte si trasforma in arte

Un giorno ci vedremo dall’altra parte

Tu sei l’esistenza che non so vivere,

ricordati di me per sorridere

Tu ci credi agli angeli?

Credi che qualcuno ti veda dall’alto?

Chiedilo agli angeli

Chiedi quanto tempo per noi ti è rimasto

Ti vedo in tutti gli angoli

In questa noia sei rimasto solo tu

Che credi ancora agli angeli

Penso troppo forte, qualcuno mi sente, mi senti tu

Hai mai, ehi, ehi, ehi

Ehi, ehi

Ehi, ehi, ehi, ehi

Ehi, ehi, ehi

Mi senti tu, oh

Just do it