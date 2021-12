Il 2022 comincerà con Marco Mengoni nei teatri per raccontare la sua ultima opera. Il cantautore lo ha annunciato nell’ultima ora con parole piene di entusiasmo: “Finalmente riusciremo a incontrarci”. Di “incontri”, infatti, si tratta: l’artista accoglierà il pubblico nei teatri in due appuntamenti esclusivi per dialogare con i suoi fan sulla nuova release.

Marco Mengoni nei teatri

Ecco tutti i dettagli sugli incontri con Marco Mengoni nei teatri:

10 gennaio 2022 – ROMA, Teatro Quirino Vittorio Gassmann alle ore 18

12 gennaio 2022 – MILANO, Teatro Lirico Giorgio Gaber alle ore 20:30

In entrambe le occasioni Marco Mengoni racconterà il nuovo album Materia (Terra), sesto disco in studio dopo Atlantico (2018) e primo di un progetto più ampio nel quale il cantautore di Ronciglione rilascerà produzioni legate agli elementi. Durante gli appuntamenti Mengoni parlerà della sua carriera e racconterà il suo percorso, svelando aneddoti sulla sua crescita personale e professionale. Non mancheranno, ovviamente, alcune riflessioni sull’attualità.

Il focus sarà ovviamente su Materia (Terra) di cui Marco Mengoni approfondirà le tematiche e racconterà le fonti di ispirazione, che come già rivelato trovano conforto nelle sue radici. Ancora, l’artista parlerà della ricerca sonora che si cela dietro le tracce dell’album.

Come partecipare

Per ottenere il pass esclusivo dei due appuntamenti di Marco Mengoni nei teatri di Roma e Milano sarà necessario recarsi presso i seguenti punti vendita Feltrinelli:

laFeltrinelli di Galleria Alberto Sordi, Galleria Alberto Sordi – Roma

laFeltrinelli Argentina, Largo di Torre Argentina, 5/A – Roma

laFeltrinelli di Piazza del Duomo, Via Ugo Foscolo, 1/3 – Milano

laFeltrinelli di Piazza Piemonte, Piazza Piemonte, 2/4 – Milano

Insieme alla copia di Materia (Terra) verrà rilasciato il pass che consentirà di partecipare ai due appuntamenti con Marco Mengoni a Roma e Milano.

Con Materia (Terra) Marco Mengoni racconta l’importanza del perdono a noi stessi, elemento fondamentale per ritrovare la pace con il mondo esterno e con il proprio io. Nel 2022 l’artista si esibirà negli stadi con una data allo Stadio Meazza di San Siro e una allo Stadio Olimpico di Roma.

Continua a leggere su optimagazine.com