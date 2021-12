Purtroppo ci ritroviamo a commentare nuovi problemi accorsi nella giornata di ieri per limite massimo dispositivi raggiunti con DAZN. Il servizio di streaming presenta ancora delle anomalie; non certo i veri e propri down del recente passato ma comunque alcune difficoltà che non consentono la normale fruizione degli eventi sportivi, soprattutto quelli maggiormente seguiti.

L’immagine di inizio articolo immortala l’errore del limite massimo dispositivi raggiunto con DAZN comparso ieri a non pochi clienti. Va chiarito subito che non si trattava di utenti che avevano realmente superato il numero di device connessi: nonostante tutto, in tanti si sono visti comparire l’alert e non hanno potuto fruire in parte o del tutto della loro partita preferita.

L’attuale limite

Attualmente, ma probabilmente solo per questa stagione, vige il limite di due soli dispositivi connessi contemporaneamente per la visione di un unico evento in streaming. Di certo si passerà ad un solo device con l’inizio del prossimo Campionato ma, per ora, è possibile ancora visionare una partita da una smart TV ad esempio e contemporaneamente da un tablet. I clienti DAZN conoscono bene la regola e per questo motivo sono molto attenti nell’evitare che l’alert relativo al limite massimo dei dispositivi si materializzi. Eppure, durante alcuni match di ieri, la notifica in questione è apparsa anche a chi stava visionando l’evento solo da un device. L’anomalia si è presentata soprattutto nel caso di streaming da browser web ma come comportarsi in questi casi?

Alcune soluzioni

Nel caso di visualizzazione dell’errore limite massimo dispositivi raggiunto con DAZN, sarebbe bene procedere come segue: aggiornare il browser in uso e riavviare del tutto il servizio, magari effettuando il login alla piattaforma di streaming da zero. Allo stesso tempo, andranno verificati i dispositivi connessi all’account dal proprio profilo e dunque dalla piattaforma del servizio ed evitare che l’app DAZN rimanga in uso (magari in background) su tablet e smartphone durante gli eventi. Sarà sempre meglio chiudere del tutto lo strumento di visione.

