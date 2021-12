Una delle attrici di Sex and The City, prima di sbarcare il lunario con l’iconica serie di HBO, ha provato a conquistare il ruolo di Monica Geller in Friends. Si tratta di Kristin Davis, la Charlotte del quartetto newyorchese capitanato da Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), che ha rivelato un aneddoto curioso sugli anni in cui provava a diventare un’attrice.

Il volto di Sex and the City ha rilasciato un’intervista a The Late Show with James Corden nell’ambito della promozione del revival And Just Like That: nel corso della chiacchierata ha rivelato di aver partecipato ad un’audizione per Friends, candidandosi per interpretare Monica, la sorella di Ross nonché pilastro del gruppo di amici protagonisti della trama. “Ero una delle 8.000 ragazze che si sono presentate per il ruolo“, ha ricordato Davis, che peraltro al tempo era amica di Courteney Cox, l’attrice che avrebbe poi ottenuto la parte: entrambe frequentavano un corso di yoga e macinavano provini su provini per trovare l’occasione giusta per sfondare in tv.

La Charlotte di Sex and the City ha raccontato di essere stata scartata a quel provino e di aver assistito contemporaneamente ai primi passi di Cox nei panni di Monica. Ha aggiunto anche un aneddoto molto curioso: dopo aver girato l’episodio pilota, ancor prima che la serie andasse in onda e ottenesse un riscontro da parte del pubblico, Cox era talmente convinta che Friends sarebbe stata un successo da regalarsi un’automobile di lusso. Davis ha ricordato che l’amica le chiese di accompagnarla a comprare una Porsche ancor prima che Friends debuttasse in tv.

A quel tempo, stavo andando alla stessa lezione di yoga di Courteney, dopo le lezioni uscivamo insieme, molte di noi erano attrici ma senza lavoro. Del tipo che facevamo le cameriere e uscivamo dopo le lezioni, e un giorno Courteney disse: ‘Ehi ragazze, volete venire a comprare un’auto con me?’. E noi eravamo tipo: ‘Wow, l’acquisto di auto’. E lei ha detto: ‘Ho fatto questo episodio pilota. Sento che andrà alla grande. Penso che comprerò una Porsche!’. Noi non ci credevamo. Si trattava di Friends. Ed è andata molto bene.

L’attrice di Sex and The City ha poi ottenuto ugualmente un piccolo ruolo in Friends, nella settima stagione, quando ha interpretato Erin, una delle frequentazioni di Joey, poi diventata anche amica intima di Rachel e Phoebe. La sua carriera ha ugualmente spiccato il volo nonostante il rifiuto ottenuto per il ruolo di Monica: nel 1998 ha debuttato in Sex and The City nei panni di Charlotte York, ha interpretato due film del franchise ed è tornata ora nello stesso ruolo per il revival di HBO Max And Just Like That.

Continua a leggere su optimagazine.com