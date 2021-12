Parlarne tra Amici di Sally Rooney sta per diventare una serie tv: BBC ha rilasciato una prima immagine della protagonista dell’adattamento del romanzo omonimo: si tratta di Alison Oliver nei panni della Frances di Conversations With Friends, una studentessa universitaria di 21 anni alle prese con le proprie insicurezze e vulnerabilità mentre affronta una serie di relazioni complicate.

Parlarne tra Amici vede Alison Oliver affiancata da Sasha Lane, Joe Alwyn (il compagno della popstar Taylor Swift) e Jemima Kirke (già vista nella terza stagione di Sex Education nei panni della new entry Hope Haddon, la nuova preside del liceo Moordale). Lane interpreta l’ex fidanzata di Frances, Bobbi, una studentessa schietta e sicura di sé, molto più estroversa della cerebrale Frances. Bobbi e Frances si sono lasciate tre anni prima degli eventi narrati in Parlarne tra Amici ma continuano a essere amiche, recitando insieme poesie a Dublino. Proprio grazie alla loro passione per la poesia, le due vengono presentate a una scrittrice più matura di loro, Melissa (interpretata da Kirke) e al marito attore Nick (Alwyn). Le due coppie finiranno presto invischiate in un legame contorto, con Melissa e Bobbi che flirtano apertamente mentre Nick e Frances si imbarcano in una storia d’amore illecita all’insaputa delle altre due: un quadrilatero che provoca una rottura nell’amicizia storica tra Frances e Bobbi.

Parlarne tra Amici si svolge nella stessa città che ha fatto da sfondo all’altro romanzo di successo di Rooney che è diventato una serie della BBC, Persone Normali (Normal People). La nuova serie è composta da 12 episodi e debutterà in anteprima su Hulu negli Stati Uniti e su BBC One nel Regno Unito nel 2022. In Italia potrebbe arrivare grazie a Starzplay, servizio disponibile per gli abbonati all’apposito canale di Amazon Prime Video o via Mediaset Infinity.

Ecco la prima foto promozionale di Parlarne tra Amici.

