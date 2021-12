Col finale di Grey’s Anatomy 17 in onda lunedì 20 dicembre in prima serata su La7 si chiude anche la programmazione in chiaro della penultima edizione della serie, già passata in anteprima su Sky nella scorsa stagione televisiva.

Il finale di Grey’s Anatomy 17 chiude la stagione in anticipo rispetto al solito, con soli 17 episodi al posto degli oltre 20 consueti: si tratta comunque di una quantità notevole considerando il fatto che l’intera produzione è stata realizzata durante la seconda ondata di pandemia da Covid-19, a cui peraltro la trama è stata interamente dedicata (a differenza di altri medical drama che hanno trattato l’emergenza pandemica solo in alcuni episodi).

Nel finale di Grey’s Anatomy 17, composto dagli episodi 16 e 17, inizia la campagna vaccinale e si vede la luce in fondo al tunnel dell’emergenza sanitaria, affrontata con mille difficoltà tecniche e umane dai medici e dagli infermieri dell’ospedale. Intanto anche i medici prendono decisioni importanti: Jo fa di tutto per diventare la mamma di Luna, la piccola orfana ricoverata in pediatria di cui si sta prendendo cura insieme ad Hayes, mentre Meredith si sta riprendendo dagli strascichi del Covid ed è finalmente pronta a tornare in corsia, stavolta non da paziente ma da medico. Inoltre è il momento delle nozze di Maggie e Winston, mentre Link pensa di proporre di nuovo ad Amelia di sposarlo.

Ecco le trame del finale di Grey’s Anatomy 17, in onda dalle 21.10 su La7 dopo la consueta anteprima che ricapitola quanto avvenuto negli episodi precedenti (qui la nostra recensione).

Levi viene accettato nella sperimentazione vaccinale. Intanto, Amelia e Owen si occupano della vittima di un incidente, e Hayes e Jo incontrano il tutore di Luna.

È il giorno del matrimonio per Maggie e Winston. Nel frattempo, Meredith assume un nuovo ruolo in ospedale e Jo prende una decisione che cambia la vita.

Il finale di Grey’s Anatomy 17 archivia la trama dedicata al Covid, visto che la successiva stagione è ambientata in un mondo post-pandemico in cui auspicabilmente l’emergenza è alle spalle e il mondo è tornato alla normalità. Grey’s Anatomy 18 è disponibile in esclusiva su Disney+ coi primi 6 episodi e arriverà in chiaro non prima del prossimo autunno su La7.

Continua a leggere su optimagazine.com