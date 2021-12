Sono stati annunciati i concerti di Blanco nel 2022. L’artista parteciperà al Festival di Sanremo, nella categoria dei Campioni, in coppia con Mahmood, e poi è atteso nei club in primavera per la sua prima tournée live.

I concerti di Blanco nel 2022 inizieranno domenica 3 aprile da Padova per far tappa il 6 aprile a Milano e il 10 aprile a Roma (Atlantico). A seguire, il tour si sposterà a Torino il 13 aprile prima di una pausa fino ai primi giorni di maggio.

Il 4 maggio Blanco sarà in concerto a Firenze e l’8 maggio a Bologna. Il 13 maggio l’artista si esibirà a Brescia e il 19 maggio è attesa l’ultima tappa in programma: si terrà alla Casa della Musica di Napoli.

I biglietti per prendere parte ai concerti di Blanco nel 2022 saranno in vendita dalle ore 14.00 di domani, martedì 21 dicembre, su TicketOne, online. I biglietti arriveranno nei punti vendita autorizzati dell’intero territorio nazionale da lunedì 27 dicembre, a partire dalle ore 14.00.

I concerti di Blanco nel 2022:

Domenica 3 APRILE 2022: PADOVA, GEOX

Mercoledì 6 APRILE 2022: MILANO, FABRIQUE

Domenica 10 APRILE 2022: ROMA, ATLANTICO

Mercoledì 13 APRILE 2022: TORINO, TEATRO CONCORDIA

Mercoledì 4 MAGGIO 2022: FIRENZE, TUSCANY HALL

Domenica 8 MAGGIO 2022: BOLOGNA, ESTRAGON

Venerdì 13 MAGGIO 2022: BRESCIA, MORATO

Giovedì 19 MAGGIO 2022: NAPOLI, CASA DELLA MUSICA

Biglietti disponibili dalle 14 di domani, martedì 21 dicembre.

Chi è Blanco

Blanco è il nome d’arte di Riccardo Fabbriconi, classe 2003. Emerge nell’ultimo anno grazie ad uno stile personale difficilmente inquadrabile

Dopo aver pubblicato i brani Belladonna (adieu), Notti in Bianco e Ladro di Fiori, il giovane cantautore collabora con MACE e Salmo per il singolo La Canzone Nostra, che domina per settimane la classifica Fimi / GfK.

Il suo album d’esordio si intitola Blu Celeste ed è stato certificato doppio disco di platino con oltre 370 milioni di stream realizzati sulle piattaforme digitali. A febbraio parteciperà al Festival di Sanremo nella categoria Campioni in coppia con Mahmood. I due presenteranno il brano inedito Brividi.