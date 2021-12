Ci sono nuove indicazioni che dobbiamo prendere in esame in vista dell’uscita del Samsung Galaxy S22, considerando il fatto che da alcune ore a questa parte si parla delle diverse colorazioni che dovremmo toccare con mano al momento dell’esordio sul mercato di questa serie. Dopo le voci relative alla scocca del modello Ultra, che abbiamo portato alla vostra attenzione nei giorni scorsi, dunque, cerchiamo di capire quali potrebbero essere le scelte del produttore per il pubblico interessato ai device.

Cosa sappiamo sui colori che dovrebbero vedere la luce con il Samsung Galaxy S22

Quali sono le indiscrezioni più recenti a proposito dei colori per il Samsung Galaxy S22? Il punto della situazione è stato fatto ovviamente da SamMobile, secondo cui la versione standard e quella plus dello smartphone avranno un design simile ai loro predecessori. Allo stesso tempo, il Samsung Galaxy S22 Ultra sta ottenendo un design rinnovato secondo le voci di corridoio più recenti. Prima della presentazione ufficiale, sono state rivelate le varianti cromatiche di tutti e tre gli smartphone e a quanto pare ci saranno novità interessanti per tutti.

Nel dettaglio, stando a GalaxyClub pare che il Samsung Galaxy S22 (SM-S901B) ed il Galaxy S22+ (SM-S906B) saranno disponibili in beige, nero, verde, grigio, azzurro, oro rosa e bianco. Allo stesso tempo, tutti coloro che hanno messo gli occhi sul Galaxy S22+ potranno acquistarlo nella variante viola. Va detto che non tutti i colori saranno disponibili in tutti i mercati. I dispositivi di colore Beige, Grigio, Azzurro e Viola potrebbero essere esclusive di Samsung e disponibili solo in alcuni mercati, come spesso e volentieri avviene in queste circostanze.

Ancora, la fonte ritiene che il Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908B) possa essere lanciato sul mercato in quattro colori. Vale a dire nero, rosso scuro, verde e bianco. L’azienda sudcoreana potrebbe optare su ulteriori versioni pochi mesi dopo il lancio, dal punto di vista delle colorazioni. Alcune varianti di colore del Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra potrebbero essere disponibili allo stesso tempo solo nel negozio online.