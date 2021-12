I Ristuccia e i Mariani sono pronti a tornare in cast e personaggi di A Casa Tutti Bene, la serie che da oggi, 20 dicembre, andrà in onda su Sky e sarà disponibile su Now Tv in streaming. Dopo tanta attesa, i personaggi di Gabriele Muccino riprendono vita, come lui stesso ha tanto desiderato, andando più a fondo e portando sul piccolo schermo sentimenti e intrecci famigliari proprio nel periodo clou dell’anno, quello natalizio.

I conflitti di quella famiglia che abbiamo conosciuto nell’omonimo film del 2018 riecheggiano nella serie che da oggi riporterà i Ristuccia e i Mariani a Ischia per festeggiare i 50 anni di matrimonio dei genitori. In cast e personaggi di A Casa Tutti Bene troviamo Alba (interpretata da Laura Morante) e Pietro Ristuccia (interpretato da Francesco Acquaroli) a capo della famiglia nonché fondatori del loro ristorante romano in piedi ormai da quaranta anni.

A riempire le loro vite, nel bene e nel male, ci pensano i figli ovvero Carlo, interpretato da Francesco Scianna, Alberto, che avrà il volto di Simone Liberati, e Sara, Silvia d’Amico. I tre non solo sono sempre in conflitto tra loro ma non riescono nemmeno a vivere sereni e se da una parte qualcuno non riesce ad avere stima del padre, altri non vogliono ammettere le difficoltà del proprio matrimonio o quella di avere un passato ingombrante. Questo momento di riunione porterà tutto a galla?

Dall’altra parte della barricata ci sono i Mariani guidati dalla sorella di Pietro, Maria (interpretata da Paola Sotgiu), made di Sandro (Valerio Aprea) e di Riccardo (Alessio Moneta). Proprio quest’ultimo, uomo con il vizio del gioco e con debiti da saldare, aspetta un figlio dalla compagna Luana (Emma Marrone). Secondo quanto ha anticipato Gabrirle Muccino i personaggi della serie tv A Casa Tutti Bene continueranno ad avere gli stessi spigoli del film e i loro rapporti non saranno più morbidi rispetto a quelli che abbiamo conosciuto ma la novità importante sarà la svolta crime visto che, a quanto pare, ci sarà un omicidio in questa reunion familiare, i fan del film apprezzeranno?