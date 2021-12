ALBERTO FERRARINI usa la sua conoscenza della numerologia per dare consigli personali ma anche per prevedere avvenimenti, in base alla teoria del precedente. Non so come faccia, ma so che ci prende praticamente sempre.

Approfittando del fatto che è venuto a trovarmi nel giorno del mio compleanno, gli ho fatto questa intervista, partendo dalla sua Agenda 2022, la cui grafica è stato peraltro curata da mia figlia Jessica e Christian di InnoBrain, assieme a Patty, l’assistente di Alberto.

Puoi trovare l’agenda a questo indirizzo:

Incuriosito dal titolo: “Venere, il diamante, l’anno del femminile” gli ho chiesto perché da tempo sottolinea che saranno le donne, l’arte e la bellezza a salvare noi e Madre Terra.

Alberto mi ha detto che l’energia maschile è Marte, la guerra. Venere, dea della bellezza e dell’amore, ha disarmato Marte.

La trappola per la donna è iniziata negli anni ’50, quando l’hanno spinta a diventare donna in carriera, a fare il soldato. Così è uscita dal suo ruolo.

Oggi manca l’equilibrio tra i due sessi.

Il 2022, nella numerologia, indica Luna, tagliamento e Venere, pianeta dell’amore, dei grandi amori che rinascono.

Le persone saranno attratte dal risveglio globale.

Anche le coscienze saranno risvegliate, soprattutto quelle femminili.

La donna si emoziona, sogna e fa sognare l’uomo. Questo sarà l’inizio di un grande cambiamento.

Venere vincerà. Manca unione fra le donne.

Il più gran baccano che scuote il mondo è il silenzio.

Sarebbe stato importante vedere una manifestazione con donne in silenzio, magari con una candela in mano.

La donna, a differenza dell’uomo, non deve dimostrare niente.

La donna deve rendersi conto del potere che ha, che sta nell’abbraccio, nell’amore.

La donna deve insegnare all’uomo a fare l’amore.

Oggi fanno sesso. Dov’è l’amore, la passione, la seduzione, il corteggiamento, la rosa rossa?

Oggi le donne sono diventate cacciatrici.

Non c’è più il Tao, Yin e Yang.

C’è solo il caos.

La colpa è delle famiglie, di una chiesa che non c’è, della scuola che non educa ma insegna.

I bambini sono sempre più problematici perché la mamma non è in armonia, ma stressata.

Musica, arte bellezza, paesaggio, case è tutto energia femminile. Come la frequenza 432 htz nella musica.

La donna è connessa con madre terra, ma la sta perdendo e va verso l’energia stagnante. Obiettivo del potere oggi è di destabilizzare, creare paura.

Non possono parlare di armonia se non risolvono il legame con la paura, che lavora nell’intestino, nei polmoni e nel sistema immunitario. Problema di medici che non parlano di prevenzione, gioia e amore. Ma mandano fuori messaggi di grande terrorismo psicologico e paura.

Negli ultimi anni sono aumentati suicidi, depressioni e lavori di psichiatri.

Per uscire da questa trappola: colpo di scena, fatto dall’energia femminile.

Alberto ha continuato a parlare. Guardati l’intervista integrale e condividila.

