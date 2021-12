Stanotte A Napoli il 25 dicembre su Rai1 con Alberto Angela e tanti ospiti. Da Piazza del Plebiscito a San Gennaro, dai presepi al caffè, un nuovo appuntamento speciale con Alberto Angela è atteso sul primo canale Rai nella sera di Natale per raccontare le bellezze della città di Napoli, insieme a tanti ospiti d’eccezione.

Stanotte A Napoli sarà il 25 dicembre su Rai1 e Rai Play per guidare i telespettatori alla scoperta della città partenopea insieme a personaggi noti dal mondo della musica e dello spettacolo. Tra gli ospiti sono attesi Giancarlo Giannini, Massimo Ranieri, Serena Rossi, Serena Autieri, Salvatore Bagni e tanti altri.

Sulla scia delle serate-evento dedicate negli anni scorsi al Museo Egizio, a Firenze, a Venezia, al Vaticano e a Pompei, continua la serie di Stanotte. La puntata straordinaria attesa per la serata di Natale è quella dedicata alla città di Napoli, all’insegna della scoperta e della bellezza di una delle città italiane più apprezzate.

La notte di Natale il viaggio di Alberto Angela sarà alla scoperta dei luoghi incantati di Napoli: Castel dell’Ovo, Piazza del Plebiscito, il Palazzo Reale, il Teatro San Carlo, la Certosa di San Martino, San Gennaro e il suo tesoro, il Cristo Velato, il monastero di Santa Chiara, i presepi di via San Gregorio Armeno.

Ad accompagnare il viaggio di Alberto Angela saranno personaggi noti, scelti tra attori, cantanti e sportivi legati alla città di Napoli.

Gli ospiti di Stanotte A Napoli il 25 dicembre su Rai1

Giancarlo Giannini vestirà i panni di Carlo di Borbone, il re che nel Settecento ha davvero forgiato la città. Massimo Ranieri celebrerà la canzone napoletana, apprezzata in tutto il mondo.

Marisa Laurito racconterà i tanti Natali trascorsi a Napoli in compagnia di personaggi indimenticabili. Serena Rossi, parlerà del legame di Napoli con il caffè e lo farà in musica.



Maradona rivivrà con Salvatore Bagni, suo compagno di squadra. Serena Autieri rievocherà l’atmosfera del Cafè Chantant nel Salone Margherita, uno dei luoghi più suggestivi di Napoli.



Stanotte a Napoli è diretto da Gabriele Cipollitti ed è una produzione realizzata dalla RAI in 4K HDR. La fotografia è di Vincenzo Calò; scritto da Aldo Piro, Fabio Buttarelli, Ilaria Degano, Vito Lamberti ed Emilio Quinto.