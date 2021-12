Morgan contro Lucarelli e Mariotto dopo Ballando Con Le Stelle: uno sfogo in diretta su Rai1, poi un post sui social subito dopo la puntata. Cosa sta succedendo?

Arisa vince Ballando Con Le Stelle e Morgan si sfoga. Dure parole contro la Lucarelli e Mariotto, accusati di non capire nulla di arte. Ma stavolta forse il suo sfogo è pienamente giustificato: sono tanti a pensare che Morgan effettivamente avrebbe meritato la vittoria nel programma TV Rai guidato da Milly Carlucci.

L’accusa degli utenti ai giudici è quella di aver votato il personaggio in sé e non il percorso nel programma né le reali capacità nel ballo. In caso contrario, la vittoria sarebbe stata sicuramente nelle mani di Morgan.



“Ho fatto tanti esami nella vita, al conservatorio e all’università, e due giudici come voi sarebbero stati immediatamente licenziati”, le parole di Morgan in diretta Rai.

“Non capite niente di arte, rubate lo stipendio”, ha aggiunto l’artista dopo il verdetto e l’annuncio del trionfo di Arisa, collega cantante. Qualche minuto dopo, sui social, Morgan prova a chiarire la sua posizione.

Selvaggia Lucarelli e Mariotto vengono etichettati come personaggi “discutibili” che occupano impropriamente un posto di lavoro prestigioso ed esclusivo “sia in termini di retribuzione che di visibilità e potere, in relazione all’ambito dello spettacolo televisivo”.

Morgan condivide quindi il suo parere dopo l’esperienza televisiva durata tre mesi e commenta l’atteggiamento dei due giudici che, lo sottolinea, non ha nulla a che fare con il suo posizionamento nella gara di ballo.

Bellissime parole per la TV di Stato e per il programma in sé che ha registrato ottimi ascolti anche in questa edizione. I suoi appunti sono tutti sulla giuria, che spera non venga confermata nella prossima stagione. “Siccome pago il canone esigo competenza”, scrive a chiusura del post.