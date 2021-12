Fedez ad Amici il 19 dicembre con Amoroso, Briga e tanti altri ospiti per l’ultimo appuntamento del 2021 con il talent show di Maria De Filippi.

In studio diversi ex concorrenti del programma, incluso il rapper Briga che proprio ieri è convolato a nozze con Arianna Montefiori. I due sono ufficialmente marito e moglie e hanno festeggiato il lieto evento a Roma con tanti amici. Ad Amici canterà Lunga Vita.

Fedez ad Amici il 19 dicembre sarà, invece, protagonista di più momenti differenti. Il rapper in studio giudica la gara delle cover e stila la classifica di gradimento dei cantanti. Presenta anche un medley di 2 brani tratti dall’ultimo album, Disumano, disponibile da venerdì 26 novembre: Sapore e Meglio del Cinema. Ma non è tutto: Fedez si rende protagonista anche di un momento di ballo e per l’occasione si metterà in gioco a passi di danza.

Spazio agli ex Amici di Maria De Filippi con Alessandra Amoroso. La cantante presenta il singolo Canzone Inutile e torna a “casa” per festeggiare il suo grande successo che il prossimo anno la porterà ad esibirsi allo stadio San Siro di Milano con un concerto imperdibile.

Dalla scorsa edizione di Amici, arriva Deddy. Il cantante presenta in studio il nuovo singolo, Mentre Ti Spoglio, disponibile in radio e negli store digitali dal nuovo album già in vendita.

L’appuntamento con Amici di Maria De Filippi il 19 dicembre è alle ore 14.00 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play.

Le sfide di Amici del 19 dicembre

Tre in tutto le sfide previste nello speciale di domenica 19 dicembre. Per il canto sono in sfida Alex e Albe, giudicati dal musicista e produttore Carlo Di Francesco. Per il ballo sono in sfida Cristiano giudicato dal ballerino e coreografo Kledi Kadiu.

Gli ospiti di Amici il 19 dicembre

Fedez

Briga

Alessandra Amoroso

Deddy

Pio e Amedeo