Vi parliamo ancora del Samsung Galaxy S21 FE, di cui potrebbero essere stati confermati i prezzi dalla pagina ufficiale della divisione irlandese, sia per quanto riguarda il modello con 6GB di RAM e 128GB di storage interno, sia per quello con 8GB di RAM e 256GB di memoria, rispettivamente aventi cartellini da 769 e 839 euro (cifre non troppo alte, ma forse neanche troppo basse: magari qualcuno si sarebbe aspettato importi più contenuti, soprattutto in virtù dei ritardi di cui il telefono è stato vittima). Il dispositivo verrà presentato il prossimo 4 gennaio nell’ambito del CES 2022 di Las Vegas, dopo essere stato rimandato in ben due occasioni (prima ad agosto, poi ad ottobre) per via della crisi mondiale dei semiconduttori, che ha messo un ginocchio un po’ tutti i produttori.

Il Samsung Galaxy S21 FE monterà uno schermo Dynamic AMOLED da 6.4 pollici con risoluzione FullHD+ (2340 x 1080 pixel) e frequenza di refresh rate fino a 120Hz, e sarà spinto dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm, con supporto alle connettività 5G, il lettore delle impronte digitali integrato sotto lo schermo ed una batteria da 4500mAh (utile ad arrivare in tranquillità a fine giornata). Il telefono avrà una fotocamera posteriore tripla con un sensore principale da 12MP, un ultra-grandangolare da 12MP ed un teleobiettivo da 8MP (la fotocamera frontale dovrebbe avere un sensore singolo da 32MP, per scattare selfie di una certa fattura).

Il Samsung Galaxy S21 FE debutterà con a bordo Android 12 e la One UI 4.0, cosa che gli permetterà di passare per una major-release in più (a differenza dei Samsung Galaxy S21, lanciati sul mercato con Android 11). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

