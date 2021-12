Si lavora decisamente in team per fornire quanti più dettagli possibili sul prossimo Samsung Galaxy S22 Ultra in arrivo a febbraio. Grazie alla collaborazione tra il noto informatore Ice Universe e il sito LetsGoDigital, in questa domenica 18 dicembre, siamo in grado di dare un’occhiata al top di gamma assoluto della prossima generazione in una elegante colorazione verde.

Si parte dal tweet del leaker Ice Universe appunto che, solo poche ore fa, ha condiviso con i suoi follower il codice colore del verde che dovrebbe essere utilizzato proprio per il Samsung Galaxy S22 Ultra, indicato come 27423a. Immediatamente, gli esperti del sito LetsGoDigital hanno abbinato la nuance a dei render proprietari già condivisi in passato. Il risultato del lavoro di squadra è quello visibile ad inizio e a fine articolo. l’ammiraglia del 2022 appare dunque vestita con una tonalità abbastanza scura ma ben diversa dal comunissimo nero e che di certo incontrerà abbastanza proseliti.

Non è la prima volta che il verde viene utilizzato per i dispositivi a marchio Samsung. Anche il non certo recente Galaxy S10 venne commercializzato in questa nuance, per non parlare del Galaxy Z Fold 3 introdotto a metà del 2021 che è ora disponibile anche in Phantom Green per l’esattezza. Proprio il prossimo S22 Ultra dovrebbe optare per una soluzione più chiara rispetto al dispositivo pieghevole ma attendiamo naturalmente conferma della specifica scelta.

Oltre che nella speciale colorazione verde, il Samsung Galaxy S22 Ultra di certo arriverà anche nelle più classiche nuance nera, bianca e rossa. Non sappiamo se le stesse identiche soluzioni verranno utilizzate anche per gli esemplari minori Samsung Galaxy S22 e S22 Plus. Il rilascio di tutte e tre le ammiraglie dovrebbe concretizzarsi nel mese di febbraio e probabilmente sarà il giorno 8 del secondo mese dell’anno quello indicato proprio per il keynote di lancio. Si attende la conferma ufficiale naturalmente.

Continua a leggere su optimagazine.com

Basically, it can be determined that S22 Ultra green is like this, and the color code: #27423a pic.twitter.com/Gd4ETEyNNL — Ice universe (@UniverseIce) December 19, 2021