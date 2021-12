C’è l’ipotesi dell’obbligo di tampone per l’accesso nei locali al chiuso (come le discoteche), anche per i vaccinati: Draghi ha chiamato la convocazione di una cabina di regia il 23 dicembre per cercare di arginare la rapida diffusione della variante Omicron. Come riportato da ‘rainews.it‘, potrebbe estendersi l’utilizzo del Super Green Pass ai trasporti locali ed ai centri commerciali, come pure si starebbe ragionando sull’obbligo delle mascherine all’aperto. Non sarebbe al vaglio l’obbligo vaccinale, né l’ampliamento del passaporto sanitario a tutte le categorie lavorative (qualcuna, come nel caso delle forze dell’ordine, potrebbe essere aggiunta, ma non tutte).

Le nuove restrizioni, in ogni caso, non riguarderebbero il weekend di Natale (si sta ragionando in vista di Capodanno). Draghi rinnoverà agli italiani l’invito di prestare la massima attenzione durante le festività natalizie, rispettando le regole anti-Covid ed evitando ogni possibile assembramento. A tal riguardo, alcuni presidenti di Regione avrebbero già provveduto a vietare feste di piazza a Capodanno. Si punterà forte anche sul Super Green Pass (che ricordiamo essere stato prorogato, in zona bianca, fino al 31 marzo 2022), che privilegerà i vaccinati, esortando chi non ha ancora ricevuto le dovute dosi a farlo al più presto.

Una cabina di regia è stata convocata per il 23 dicembre dal presidente Draghi, allo scopo di discutere cosa sarà meglio fare in vista del prossimo Capodanno per cercare di ridurre il più possibile i contagi dalla variante Omicron, purtroppo molto presente anche in Italia. Come vi dicevamo, è plausibile l’obbligo di tampone, anche per i vaccinati, per accedere ai locali al chiuso per i grandi eventi (come nel caso delle discoteche). Staremo a vedere se la proposta passerà. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

