Nell’attesa di vedere concretizzarsi il Samsung Galaxy S22 Ultra al suo lancio, continuano a moltiplicarsi le indiscrezioni che lo riguardano. La maggiore attesa è per il top di gamma assoluto della prossima serie, quello che presenterà il maggior numero di differenze rispetto alle variante S22 standard e Plus. Grazie ad una soffiata dell’autorevole informatore Roland Quandt, possiamo ammirare un nuovo contributo fotografico proprio in queste ore.

L’immagine di chiusura articolo inclusa nel tweet dell’informatore mostrerebbe le la cover ufficiale del Galaxy S22 Ultra. Questa copre il retro del telefono in buona parte ma pure sono alla portata della nostra visione alcune informazioni importanti. Intanto gli angoli del telefono appaiono decisamente arrotondati in perfetto stile della vecchia serie Galaxy Note. In effetti, il modello specifico dovrebbe essere in tutto e per tutto un nuovo phablet, con la S Pen integrata in alloggiamento: normale dunque che alcuni dettagli rimandino ai modelli tanto amati, così come il dispositivo in sé potrebbe chiamarsi anche Galaxy S22 Note e dunque non Ultra.

Sempre l’immagine del presunto Samsung Galaxy S22 Ultra ci fornisce un ulteriore spunto di riflessione: il modulo contenente le fotocamere posteriori apparirebbe leggermente sporgente e a dire la verità questo è l’elemento che non combacerebbe con quanto trapelato fino a questo momento. Per la cronaca, i sensori a bordo del telefono sarebbero quattro, affiancati da autofocus laser e LED flash, tutti presenti in una sezione di forma nuova che assomiglia ad una lettera P maiuscola.

Al lancio dei Samsung Galaxy S22 manca non molto. La presentazione di tutta la serie potrebbe prendere vita nella giornata di martedì 8 febbraio come ripetuto da diversi informatori nel corso degli ultimi mesi. La commercializzazione dei modelli dovrebbe poi essere quasi immediata per favorire le vendite e per giocare di anticipo rispetto alle uscite hi-tech primaverili dei competitor.

