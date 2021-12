Il rilascio di Android 12 a bordo dei OnePlus 9 e 9 Pro è stato interrotto per il sopraggiungere di alcuni bug importanti (ve ne avevamo parlato in questo articolo). La questione adesso ha preso un’altra piega, data la distribuzione della build C.39, che include anche le patch di sicurezza di dicembre 2021, oltre che correggere una serie di situazioni rimaste finora in sospeso (quelle per cui il produttore cinese aveva deciso di sospendere la distribuzione, per poi riprenderla adesso).

Come si può apprendre dal forum ufficiale, i OnePlus 9 e 9 Pro, da questo momento, vedono migliorata la fluidità dello sblocco tramite il lettore di impronte digitale, il consumo energetico del sistema operativo per una durata della batteria prolungata. Il problema del tearing del display quando si torna alla schermata principale da un videogioco pure è stato risolto, insieme a quello per cui la barra delle notifiche appariva senza contenuti. Per quanto riguarda la fotocamera, i OnePlus 9 e 9 Pro con quest’ultimo upgrade possono sfruttare una migliore velocità di avvio dell’applicazione ed una qualità degli effetti della fotocamera posteriore sicuramente superiore. Infine, pare essere stato anche risolto un problema che ostacolava, in determinate occasioni, il funzionamento di Internet tramite la rete cellulare (non un disturbo di poco conto, se così lo possiamo definire).

Stando alle indiscrezioni la build è adesso disponibile per i modelli Global e India, ma presto arriverà senz’altro anche a bordo delle varianti europee (che è poi quella che davvero ci interessa). Non dovrebbe passare troppo tempo prima che la release che ci riguarda da vicino venga resa disponibile per il nostro mercato. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

