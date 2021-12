Manca una settimana all’arrivo del Natale 2021 e dobbiamo fare in fretta per gli ultimi acquisti e regali. Se siete intenzionati a comprare uno smartwatch, che riesca a distinguersi sul mercato tra tantissimi modelli, allora non potete farvi scappare l’Amazfit GTS 2e. Il device è disponibile oggi, sabato18 dicembre, in super offerta su Amazon al prezzo di 129,90 euro (invece di 149,90 euro di listino) e nelle seguenti colorazioni: Viola, Nero e Verde. Questo fantastico orologio intelligente è spedito dall’e-commerce e venduto da terzi. Inoltre, se siete già clienti iscritti al servizio Prime, lo riceverete a casa prima delle feste natalizie, con consegna gratuita e senza costi aggiuntivi. Prima di proseguire al suo acquisto, diamo insieme un’occhiata sulle principali caratteristiche tecniche.

L’Amazfit GTS 2e è perfetto per qualsiasi polso e, grazie al design sottile e leggero senza bordi, offre un ampio display AMOLED HD da 1,65 pollici (con alta risoluzione di 341ppi) coperto da un vetro curvo. Il dispositivo è in grado di monitorare la salute a 360 gradi e, grazie al ‘BioTracker’ sviluppato da Huami e al sensore ottico di bio-tracciamento PPG di 2a generazione, tiene traccia della frequenza cardiaca 24 ore su 24 per sette giorni, dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), della qualità del sonno e di stress. Il wereable è dotato, inoltre, di 90 modalità sportive e resistenza all’acqua fino a 5ATM (50 metri di profondità).

La batteria dell’Amazfit GTS 2e, oggi in super offerta su Amazon al costo di 129,90 euro, presenta una durata molto più elevata riuscendo a garantire un’autonomia che può durare fino a 14 giorni di utilizzo intenso, fino a 24 giorni per uso tipico e fino a 45 giorni per uso base. Questo smartwatch integra anche la famosa assistente vocale Alexa ed i sistemi satellitare globali di navigazione GPS + GLONASS.

