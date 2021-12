Sbarca Sissi su Canale5, la serie tv che ripercorre la vita della duchessa Elisabetta di Baviera, diventata poi celebre col titolo di Imperatrice d’Austria. Attesa in tutta Europa, la serie prodotta dalla tv tedesca RTL con Beta Film è stata presentata in anteprima mondiale a Canneseries lunedì 11 ottobre 2021.

Composta da sei episodi di un’ora, la serie tv, il cui titolo originale è Sisi, è incentrata sulla figura dell’Imperatrice Elisabetta. Da adolescente spensierata a regina il passo è breve: innamoratasi perdutamente di un uomo potente, Sissi accetta la sfida, e da maschiaccio si trasforma, per amore, in una donna sicura di sé, capace di scelte difficili e di ricoprire il ruolo di imperatrice, anche se, quando arriva alla corte degli Asburgo a Vienna, si rende conto che quella vita fatta di rigidi protocolli e apparenze non è affatto una favola.

In Germania, la serie tv ha registrato il boom di ascolti, sarà lo stesso anche in Italia? Visto il successo, la rete tedesca RTL Television ha ordinato una seconda stagione, in arrivo il prossimo anno. Il debutto di Sissi su Canale5 è invece fissato al 28 dicembre in prima visione assoluta; due episodi in tre serate, fino all’11 gennaio 2022.

Nel cast ci sono: Dominique Devenport nel ruolo di Elisabetta d’Austria-Ungheria “Sissi”; Jannik Schümann interpreta Francesco Giuseppe I d’Austria; David Korbmann è Karl Ludwig von Grünne “Graf Grünne”; Désirée Nosbusch è Erzherzogin Sophie Friederike von Bayern; Tanja Schleiff è Sophie Esterházy-Liechtenstein; Julia Stemberger è Ludovika Wilhelmine von Bayern; Pauline Rénevier è Herzogin Helene “Néné” in Bayern; Marcus Grüsser è Hezorg Max Joseph in Bayern; Giovanni Funiati è Graf Andrassy; Paula Kober è Fanny; Yasmani Stambader interpreta Bela / Lajos Farkas; Lasse Möbus è Graf Richard; Romy Schroeder è Marie; e Marie Sophie von Reibnitz nei panni di Eugenie de Montijo.

Ecco il promo di Sissi su Canale5: