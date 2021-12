L’app Galaxy Watch4 Plugin è stata aggiornata ad inizio mese da parte del colosso di Seul, aggiungendo una nuova watchface relativa alle festività natalizie e correggendo un bug di un certo livello. Purtroppo, però, c’è anche da dire che tale versione abbia procurato ai Samsung Galaxy Watch 4 un altro problema, che probabilmente qualcuno di voi avrà anche già sperimentato.

Come riportato da ‘androidcentral.com‘, l’aggiornamento all’ultima versione dell’app Galaxy Watch4 Plugin impedisce al wereable di interfacciarsi con smartphone di altri produttori, cosa che finora era stata possibile. Non ci sono soluzioni alternative da poter mettere in atto per ovviare al disturbo: anche nel caso in cui si tenti di disinstallare e installare ex novo l’applicazione, all’apertura ci si ritroverà costretti ad un aggiornamento forzato. Chi di voi possiede un Samsung Galaxy Watch 4 e vuol collegarlo ad uno smartphone di altri OEM non potrà fare altro che aspettare che il team di sviluppo risolva la situazione con il rilascio di una nuova versione dell’app Galaxy Watch4 Plugin (fino ad allora non sarà possibile effettuare il collegamento, se non con smartphone del produttore sudcoreano).

Il colosso di Seul, da parte sua, non pare aver ufficialmente riconosciuto il problema (qualcuno potrebbe anche pensare che non si tratti di un vero e proprio bug, ma su questo non mettiamo bocca), ma, date le tante segnalazioni negative, immaginiamo il disturbo verrà risolto in poco tempo (almeno lo speriamo per tutti gli utenti che posseggono un Samsung Galaxy Watch 4 e che, dopo l’ultimo upgrade dell’app Galaxy Watch4 Plugin, non riescono più a collegarlo a smartphone di altri produttori). Se, intanto, avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

