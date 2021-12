Si moltiplicano i dettagli relativi alle community WhatsApp, dopo la loro prima apparizione in beta qualche settimana fa. La nuova versione sperimentale Android dell’applicazione siglata come la 2.22.1.4 presenta una nuova schermata di introduzione alle comunità, proprio per le impostazioni che la riguardano.

La foto di inizio articolo è abbastanza esplicativa al riguardo: è attraverso la schermata riportata che potrà essere costituita una nuova Community WhatsApp, impostandone l’immagine abbinata ma anche il titolo e la descrizione. La versione di test dell’app per Android, per il momento, non ci fornisce ulteriori dettagli ma altre informazioni potrebbero giungere nel breve periodo, dopo l’adeguata integrazione degli sviluppatori.

Cosa sono le community WhatsApp e quando arriveranno

Le community WhatsApp non vanno confuse con i gruppi. Piuttosto le comunità possono essere considerato degli strumenti genitori di quelli già in uso. In effetti proprio le community riuniranno tra se più gruppi, ad esempio nel caso di un canale di un istituto scolastico che riunisce in se le chat collettive delle singole classi. Una caratteristica distintiva della novità in arrivo sarà la maggiore autonomia di gestione del tool da parte dell’amministratore che avrà possibilità esclusive per l’inserimento e cancellazione di iscritti ma anche molto altro.

Vista la comparsata delle community WhatsApp anche nell’ultima beta Android, non ci sono particolari dubbi sul fatto che l’implementazione della nuova funzione per tutti non è poi così lontana. Nel corso del 2022, oramai alle porte, potremo di certo approfittare della funzione perché rilasciata in via del tutto definitiva sul Play Store per dispositivi Android. Allo stesso tempo, nonostante non ci siano informazioni relative alla stessa feature per gli iPhone, non possiamo nutrire dubbi sullo sviluppo degli stessi canali anche per sistema operativo iOS di Apple. Sarà solo questione di tempo ma tutti gli utenti del servizio di messaggistica godranno tutti anche di questo ulteriore passo in avanti.

