Julie and the Phantoms cancellato: la temuta notizia è arrivata più di un anno dopo il lancio della serie tv Netflix, basata sull’omonima brasiliana Julie e os Fantasmas.

La protagonista è Madison Reyes nei panni di Julie Molina, una musicista adolescente che evoca accidentalmente i fantasmi dei rocker morti Luke (Charlie Gillespie), Alex (Owen Patrick Joyner) e Reggie (Jeremy Shada). I ragazzi aiutano Julie a realizzare i suoi sogni, mentre lei li aiuta a realizzare il loro business musicale incompiuto.

Il produttore esecutivo Kenny Ortega ha confermato la cancellazione tramite un post su Instagram:

“La nostra famiglia [Julie and the Phantoms] vuole inviare l’affetto e il ringraziamento infinito ai nostri Fantom in tutto il mondo per l’enorme manifestazione di amore e supporto che ci avete mostrato dalla nostra prima stagione. Abbiamo appreso questa settimana che Netflix non ci verrà a prendere per un’altra stagione. Sebbene i nostri cuori siano rattristati, andiamo avanti con un tale orgoglio per ciò che abbiamo realizzato come squadra e per la famiglia che abbiamo costruito durante la creazione di Julie”.

E poi ha concluso così: “Speriamo che continuerete a seguirci mentre andiamo avanti con il nostro lavoro e le nostre carriere. Buone feste a tutti voi. Vi auguro di star bene, tanto amore e #perfettaarmonia in tutto ciò che perseguirete! Kenny, il cast, gli sceneggiatori, i produttori, i creativi, la troupe BC e il nostro devoto [team di Netflix]!”

La prima (e unica) stagione dello show ha vinto come Best Musical Moment agli MTV Movie & TV Awards 2021, tre Daytime Emmy Awards: Outstanding Original Song (per “Unsaid Emily”), Outstanding Costume Design e Multiple Camera Editing.

Julie and the Phantoms cancellato: i fan temevano la notizia dato che Netflix non aveva ancora fatto sapere nulla e le prospettive del rinnovo erano pochissime, nonostante i premi vinti. I fan sui social sono sul piede di guerra ed è probabile che a breve lanceranno una petizione per chiedere la seconda stagione.