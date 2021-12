Brian May positivo al Covid. Non una notizia trapelata da un portavoce né il frutto del lavoro di un paparazzo. A dare la notizia è lo stesso leggendario chitarrista dei Queen sui social, attraverso il suo profilo Instagram. L’artista ha pubblicato una foto in cui mostra il test positivo e ha colto l’occasione per sensibilizzare i suoi follower sull’argomento.

Brian May positivo al Covid

“Ti abbracciamo, forza Brian!”, “Andrà tutto bene, amico”, “Ti pensiamo tanto”, questi i messaggi di solidarietà che arrivano dai follower direttamente sotto il post in cui il chitarrista dei Queen ha annunciato di essere risultato positivo al Covid test. Lo stesso messaggio è stato pubblicato su Twitter. Ecco il racconto di Brian May:

“Sì, alla fine il giorno più scioccante è arrivato anche per me. La temuta doppia linea rossa. E sì – senza nessuna ironia – sono stati giorni davvero orribili, ma sto bene. Vi racconterò come andrà. Per favore, fate molta attenzione là fuori ragazzi. Questa cosa è incredibilmente trasmissibile. Se davvero volete che non rovini il vostro Natale. Con amore, Bri”.

Stando alle sue dichiarazioni, il peggio sarebbe passato. Oggi Brian May sta meglio e per questo trova le forze di comunicare con i suoi follower per rassicurarli e invitarli alla presenza.

Il lockdown e i ricoveri

Gli ultimi due anni di Brian May sono trascorsi tra accertamenti e ricoveri. Il chitarrista dei Queen nel 2019 è stato ricoverato e ha affrontato una lunga convalescenza per un problema al muscolo del polpaccio. Ritornato in salute, Brian May ha trascorso il lockdown impartendo lezioni di chitarra ai suoi follower sui social.

Prima dell’arrivo dei vaccini il chitarrista dei Queen si è spesso interrogato se fosse sicuro riaprire i concerti in sicurezza, invitando i suoi fan a tutelarsi contro i contagi che nel 2020 hanno costretto il mondo a una serrata totale. Nel maggio 2020 uno strappo muscolare ha costretto l’artista ad un altro ricovero, e si rumoreggiava su un eventuale contagio da Coronavirus. Brian May aveva smentito: “Grazie a Dio il Coronavirus non mi ha preso”. Ancora, il chitarrista aveva raccontato di aver avuto un infarto e un problema allo stomaco con emorragia.

Continua a leggere su optimagazine.com