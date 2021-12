Nelle ultime ore il produttore cinese ha reso ufficiale la nuova Xiaomi TV Stick 4K e con essa sono giunte anche interessanti miglioramenti. Iniziamo col dire che il primo “cambiamento” è stato apportato proprio al nome: infatti, rispetto ai vecchi modelli Mi Box S o Mi TV Stick, possiamo notare che manca la sigla Mi. Per quanto riguarda il design, come è possibile vedere in foto, la nuova chiavetta del produttore cinese è del tutto uguale al precedente modello, con bordi arrotondati, finiture opache e nitide, il logo Xiaomi ben visibile sul retro (che va a sostituire la sigla Mi). Lo stesso telecomando rimane pressoché simile al precedente, sfoggiando due tasti per consentire il collegamento diretto alle piattaforme Netflix e Prime Video oltre al tasto per l’attivazione dell’assistente vocale.

Vediamo insieme le principali specifiche e tecniche della nuova Xiaomi TV Stick 4K. La chiavetta adotta un sistema operativo Android TV 11, un processore quad-core Cortex-A35 e GPU ARM Mali-G31 MP2. Il prodotto sfrutta 2GB di memoria RAM e 8GB di memoria interna. Non mancano la connettività WI-FI Dual Band 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 + 5GHz), HDMI, microUSB e Bluetooth 5.0. La Xiaomi TV Stick 4K è dotata di supporto risoluzione 4K 60fps, Google Assistant, Decoder Video AV1, VP9, H.265, H.264, MPEG-2, MPEG-1 e con i seguenti formati: MKV, MPG, MPEG, DAT, AVI, MOV, ISO, MP4, RM. Formati audio: MP3, AAC, RM, FLAC. Il Decoder Audio presenta il supoorto Dolby Atmos e DTS Sorround HD.

Per quanto riguarda, invece, la parte hardware, la Xiaomi TV Stick 4K la sua specialità principale riguarda la riproduzione dei contenuti in 4K, rispetto al 1080p massimo della precedente versione. Le sue dimensioni ammontano a 106.8 x 29.4 x 15.4 mm per un peso di 42,8 gr. Quanto al prezzo ancora non è stato rivelato nulla, così come quando il dispositivo arriverà sul mercato italiano. Considerando però i precedenti modelli, siamo più che fiduciosi circa l’arrivo anche nel nostro Paese della nuova chiavetta.

