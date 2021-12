Law & Order 21, o meglio il revival dell’iconico legal drama, ha appena fatto un grosso e significativo acquisto per il suo cast: Sam Waterston sarà nell’imminente seguito del procedurale della NBC, come ha fatto sapere TVLine. Si tratta di un volto storico della serie madre, nonché uno dei più riconoscibili per i fan, dunque un’ottima carta da giocare in vista del lancio del nuovo format, già entrato in produzione e atteso per l’inizio del 2022.

Ovviamente in Law & Order 21 Waterston riprenderà il ruolo del procuratore distrettuale Jack McCoy, il suo impegno più longevo in carriera, visto che l’ha interpretato per 17 stagioni durante la programmazione originale della serie e in un episodio dello spin-off Unità Vittime Speciali. Nel corso della sua carriera dopo Waterston ha avuto ruoli significativi anche in The Newsroom e Grace & Frankie, ma quello di McCoy resta certamente il ruolo per cui il pubblico lo ricorda ancora oggi.

Law & Order 21, che si pone come ideale seguito del format originale creato dal prolifico produttore tv Dick Wolf, amplia dunque il suo cast con uno dei volti più rappresentativi dell’intero franchise, composto dallo spin-off Law & Order: Unità Vittime Speciali e Law & Order: Organized Crime. Le tre serie andranno in onda una di seguito all’altra nel giovedì di NmanBS a partire dal prossimo 24 febbraio.

Il cast di Law & Order 21 aggiunge Waterson dopo aver confermato già diversi nomi del cast originale di ritorno nella nuova serie. Finora come parte dell’ensamble sono stati annunciati Anthony Anderson (black-ish), che tornerà nei panni del detective Kevin Bernard, Jeffrey Donovan (Burn Notice) nel ruolo un poliziotto ancora senza nome, Hugh Dancy (Hannibal, The Path) nel ruolo di assistente procuratore distrettuale, Camryn Manheim (The Practice) nel ruolo della tenente Kate Dixon e Oldelya Halevi (Good Trouble ) come l’assistente procuratore distrettuale Samantha Maroun. Tra i membri del cast originale che si sono detti indisponibili a riprendere il vecchio ruolo ci sarebbe invece S. Epatha Merkerson, già in forze in un’altra produzione di Wolf, Chicago Med.

