C’è tanto revival, ne La Primavera di Jovanotti che arriva oggi insieme a tante altre novità del cantautore romano. Dopo tanto silenzio, oggi Lorenzo Cherubini è inarrestabile al punto da proporre in pieno dicembre un brano che parla della stagione più bella dell’anno. La sua primavera, infatti, ha tutto ciò che riguarda i colori e le emozioni: è un brano indie-pop che sembra strizzare l’occhio al revival pop di Tommaso Paradiso, e soprattutto ha tutte le carte in regola per far parte dell’arcobaleno sonoro che il cantautore sta preparando come nuovo album.

La Primavera di Jovanotti

La Primavera di Jovanotti si accompagna con un basso synth e percussioni elettroniche, con la voce sdoppiata in 2 ottave e atmosfere che sono tipiche del synth-pop anni ’80. Tutto apparentemente fuor d’acqua in questo inverno rigido, ma c’è un motivo: “Esce (la primavera, ndr) quando inizia l’inverno, come un’affermazione, una dichiarazione di intenti”. Per questo brano Jovanotti ha affermato di essersi ispirato a Franco Battiato: “La Primavera è un fiore per lui”.

Il brano è stato prodotto da Rick Rubin, scritto da Jovanotti e composto dallo stesso cantautore insieme a Riccardo Onori e Christian Rigano e dà il titolo all’EP uscito oggi, venerdì 17 dicembre, come prima parte di un progetto più ampio.

L’EP

La Primavera è il singolo che dopo Il Boom anticipa Il Disco Del Sole, il nuovo progetto discografico di Jovanotti che vedrà la luce nei prossimi mesi. Oggi, insieme a La Primavera, sono usciti altri 4 singoli per un totale di 6 inediti ai quali se ne uniranno altri.

Oltre a La Primavera e Il Boom troviamo I Love You Baby, Un Amore Come Il Nostro, Tra Me E Te e Border Jam. Di seguito il testo de La Primavera di Jovanotti, secondo inedito da oggi in rotazione radiofonica e in streaming su tutte le piattaforme.

Testo