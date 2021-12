C’è già la prima new entry di Elite 6, nonostante la quinta stagione non sia ancora uscita. Si tratta di Carmen Arrufat, appena diciannovenne ma già destinataria di una nomination ai Premi Goya come migliore attrice emergente per il film La Innocència. Ad annunciarlo è Formulatv.com, che per prima fa il suo nome per il cast della stagione 6.

Elite 6 sarà la sua nuova serie dopo HIT, in cui ha interpretato il personaggio di Lena, e They All Lie, che debutterà a gennaio sulla piattaforma Movistar +, in cui ha impersonato Natalia.

Classe 2002, Arrufat si unisce a Elite 6 probabilmente nel ruolo di una studentessa del prestigioso liceo de Las Encinas, vista la giovane età, ma del suo personaggio non si conoscono ancora i dettagli. Non è certo una novità per la serie Netflix creata da Carlo Montero favorire un certo ricambio di volti e personaggi, visto che l’ambientazione liceale ha già giustificato un grosso rinnovamento del cast alla fine della terza stagione, dopo il diploma dei protagonisti.

Elite 6 non ha ancora una data d’uscita, d’altronde non è stato annunciato il rilascio nemmeno della quinta stagione, che è attualmente in post-produzione e dovrebbe arrivare nella prima parte del 2022. Anche questo quinto capitolo vedrà entrare in scena diverse new entry, tra cui Valentina Zenere (Sofía), André Lamoglia (Gonzalo) e Isabel Garrido, già vista di recente ne Il Caos Dopo di Te, sempre su Netflix, in cui ha recitato al fianco di Arón Piper. Quest’ultimo ha invece abbandonato il ruolo di Ander alla fine di Elite 4.

Elite 6 è stata confermata da Netflix insieme alla quinta stagione: lo streamer ha infatti dimostrato la sua fiducia nel format con un doppio rinnovo per due capitoli. Per l’ideatore Carlos Montero, idealmente il teen drama potrebbe continuare per molte stagioni, con un ricambio costante dei suoi protagonisti.

