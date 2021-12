Arrivano alcune indicazioni che faremo meglio ad appuntare a proposito delle nuove disponibilità PS5, soprattutto nel caso in cui abbiate messo nel mirino eventuali restock di MediaWorld e GameStop. In particolare, dopo il rilancio di alcuni giorni fa proprio con MediaWorld, di cui vi abbiamo parlato in tempo reale con un altro articolo, oggi 17 dicembre in tanti si chiedono se avremo una nuova occasione entro Natale. Allo stato attuale, occorre essere molto chiari sotto questo punto di vista.

Alcuni riscontri sulla disponibilità PS5 MediaWorld e GameStop a Natale

Provando ad esaminare la situazione più da vicino, allo stato attuale credo non ci siano i presupposti per nutrire particolari speranze sulla disponibilità PS5 tramite MediaWorld e GameStop entro Natale. Al di là della questione spedizione, con tempi tecnici che rischiano già da oggi di essere insufficienti per ricevere il prodotto entro il 24 dicembre, ci sono anche fattori riguardanti lo stesso restock. Soprattutto tenendo in considerazione l’elevata domanda che caratterizza questo prodotto.

In tanti, ad esempio, stanno chiedendo a MediaWorld se sia prevista o meno una nuova disponibilità PS5. A tal proposito, la replica fornita dall’assistenza non sembra lasciarci molti margini di apertura: “Al momento non ci sono novità in merito alle prossime disponibilità. Continua a seguirci per rimanere aggiornato. Grazie per averci contattato“. Per quanto concerne GameStop, invece, si parla di un nuovo restock durante la prossima settimana, ma al momento non abbiamo conferme sul fatto che possa interessare anche la divisione italiana. Solo qualche voce.

Dunque, si brancola ancora nel buio parlando di nuove disponibilità PS5, ma la sensazione molto forte è che qui in Italia non avremo particolari novità prima del 2022. Vi faremo sapere nel caso in cui dovessimo registrare qualche colpo di scena al momento assai improbabile, secondo quanto raccolto fino a questo momento.