OnePlus è ormai famoso per la sua splendida linea di smartphone, ma ogni tanto l’azienda cinese dice la sua anche in altre categorie di prodotti. Come possiamo ricordare, il mese di ottobre scorso il produttore con sede a Shenzhen ha reso ufficiale il suo nuovo paio di auricolari OnePlus Buds Z2, davvero belli, comodi, economici in termini di prezzo e soprattutto dotati della modalità di cancellazione attiva del rumore. Ed ecco giungere l’interessante novità: oltre al mercato cinese, adesso sono arrivate anche in quello italiano.

Le OnePlus Buds Z2 sono auricolari wireless sequel degli OnePlus Buds Z dello scorso anno (si tratta, in pratica, dell’opzione economica che l’azienda ha messo a disposizione). Questo nuovo modello non si differenzia molto da quello precedente in termini di design, ma la vera novità riguarda l’introduzione della cancellazione attiva del rumore. Per giunta, il produttore cinese ha anche aumentato la durata della batteria (da 40mAh), garantendo un’autonomia fino a 7 ore di riproduzione con ANC disattivato e fino a 5 ore con ANC attivato. Vediamo insieme le specifiche tecniche dei nuovi auricolari wireless OnePlus Buds Z2.

Per quanto riguarda l’audio, le cuffie presentano la cancellazione attiva del rumore (fino a 40 dB attivi con regolazione a 2 livelli), modalità mono (uso indipendente degli auricolari sinistro e destro) e modalità trasparenza. Presente la connettività Bluetooth 5.2 (con raggio di 10 metri). Lato software il prodotto adotta ‘App HeyMelody’ per dispositivi non OnePlus. Tra le altre caratteristiche questi nuovi auricolari, da oggi arrivati anche nel mercato italiano, sono dotati di rilevamento usura (messa in pausa automatica quando gli auricolari vengono rimossi), resistenza all’acqua/sudore IP55 (per gli auricolari), resistenza all’acqua IPX4 per la custodia di ricarica, supporto Google Fast Pair e tre misure di auricolari incluse. Per quanto riguarda il prezzo, le OnePlus Buds Z2 possono essere già acquistate visitando il sito web del brand al prezzo di 99 euro e nella colorazione Pearl White (per la nuance la Obsidian Black si dovrà attendere il 2022).

