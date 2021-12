I Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 hanno visto interrotta la distribuzione della versione stabile di Android 12 con la One UI 4.0 per il sopraggiungere di alcuni bug importanti (ve ne avevamo parlato in questo articolo), che hanno perfino costretto il colosso di Seul a ricorrere ad una quarta beta. Adesso la situazione pare essere rientrata, visto che dalla Corea del Sud arrivano notizie sulla ripresa della distribuzione della One UI 4.0 basata su Android per i Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, con build di riferimento F926NKSU1BUL4 e F711NKSU2BUKL (rispettivamente per il primo e per il secondo modello).

Come vi dicevamo, l’upgrade, almeno per il momento, è disponibile solo in Corea del Sud, ma dovrebbe gradualmente raggiungere anche gli altri Paesi, tra cui l’Italia (ci vorrà probabilmente un po’ di tempo). Il registro delle modifiche non dovrebbe differire rispetto a quello della prima release rilasciata per il canale stabile, con in più la risoluzione dei problemi che si erano manifestati e che hanno messo il colosso di Seul nelle condizioni di rivedere un po’ di cose, bloccando per qualche giorno la distribuzione della release definitiva.

Se tra qualche giorno, come dovrebbe accadere, doveste ricevere a bordo dei vostri Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 un nuovo upgrade non ci sarà alcun bisogno di preoccuparsi: potrete procedere ad aggiornare i dispositivi pieghevoli di ultima generazione (verificate prima che le release coincidano con quelle sopra menzionate) visto che tutti i big dapprima presenti adesso dovrebbero essere stati risolti (utilizziamo il condizionale in quanto non abbiamo ancora avuto modo di poterlo appurare di persona). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

