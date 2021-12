Amazon ci propone quest’oggi un piccolo sconto che riguarda l‘iPhone 13 azzurro da 128GB di memoria interna e che potrà far comodo a chi ha intenzione di acquistare questo top di gamma. Non si tratta di un super sconto, ma è difficile attualmente trovare prezzi convenienti per un dispositivo Apple uscito solo da qualche mese sul mercato, quindi è bene cogliere la palla al balzo.

Riscontri sulla disponibilità iPhone 13 con Amazon a prezzo scontato

Altro aggiornamento, dunque, dopo quello di alcuni giorni fa. Più nel dettaglio l’offerta odierna di Amazon fa leva su uno sconto del 3% applicato sul prezzo precedente di tale top di gamma e che era di 939 euro. Ciò significa come il costo finale di questo iPhone 13 azzurro da 128GB di storage interno sia di 909,82 euro, con un risparmio di 29,18 euro. Si tratta comunque dell’Amazon’s choice di giornata, quindi lo stesso sito di e-commerce consiglia questa scelta.

Offerta Apple iPhone 13 (128GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Tra l’altro c’è la possibilità di ricevere questo dispositivo prima di Natale, ovviamente se lo si acquista in giornata, infatti la data di consegna è segnalata al 23 dicembre. La disponibilità è quindi immediata e le spese di spedizioni sono totalmente gratuite. Inoltre chi non è abbonato a Prime può sempre optare per la prova gratuita di trenta giorni ed usufruire di tali vantaggi.

Sta ora a voi decidere se approfittare o meno di questo piccolo sconto proposto quest’oggi da Amazon per l’iPhone 13 azzurro da 128GB di memoria interna. Rinfrescandovi la memoria sulle specifiche tecniche di tale top di gamma, evidenziamo un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, con la novità della Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video, un aspetto sicuramente di rilievo per chi utilizza lo smartphone per girare dei video.

Rimanendo sull’aspetto fotografico, questo iPhone 13 si ritrova con un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Non mancano poi un ottimo processore grazie al chip A15 Bionic, il 5G e la resistenza all’acqua ed alla polvere.