Ad alcuni non funziona l’app Unicredit, almeno stano alle segnalazioni che ho avuto modo di raccogliere nel corso degli ultimi minuti. Un disservizio che, almeno sulla carta, non dovrebbe investire la versione web della piattaforma, a testimonianza del fatto che sembrano esserci delle differenze rispetto a quello che vi abbiamo riportato alcuni mesi fa. Va detto, infatti, che da un po’ di tempo non venivano registrate anomalie con questo brand, fino alle lamentele di oggi 17 dicembre.

Non funziona l’app Unicredit: gli ultimi aggiornamenti di oggi 17 dicembre

Non facile andare più in profondità sul malfunzionamento di questa mattina. Le segnalazioni di coloro a detta dei quali non funziona l’app Unicredit sono oggettive e tangibili, ma allo stato attuale fatico a scendere maggiormente in dettagli. Difficoltà dovuta al fatto che la banca abbia abbondonato quasi del tutto i social negli ultimi anni, rendendo complessa l’analisi di situazioni simili. Secondo alcuni commenti disponibili in rete, comunque, il bug dovrebbe manifestarsi in fase di login con l’applicazione ufficiale.

Come sempre avviene in questi casi, potete monitorare i problemi Unicredit tramite Down Detector, in modo da essere sempre in prima linea. Qualora abbiate riscontrato anomalie con il vostro account, sentitevi liberi di commentare il nostro articolo qui di seguito, in modo da mettere a fuoco nel migliore dei modi eventuali disservizi differenti. A voi come stanno andando le cose? L’auspicio, ovviamente, è che tutto rientri nel più breve tempo possibile.

La situazione, comunque, pare stia gradualmente rientrando. Insomma, i problemi riscontrati con l’app Unicredit dovrebbero essere sotto controllo allo stato attuale, fermo restando che in giornata sarà importante tenere gli occhi aperti per conoscere la reale portata dell’anomalia.