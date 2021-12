Quando ascoltiamo Cuore di Arisa troviamo tante conferme. In primo luogo riscopriamo di avere una spiccata sensibilità verso la poesia, le metafore e i suoni orchestrali; in secondo luogo – ed è il più importante – ci accorgiamo che la voce di Rosalba Pippa può tutto, dall’elettropop di Psyco e Altalene alle atmosfere struggenti che tanto ricordano La Notte e L’Amore è Un’Altra Cosa. Qualsiasi cosa, con la voce di Arisa, diventa più bella.

Il brano è un nuovo estratto dall’album Ero Romantica, un viaggio nella nuova Rosalba che a questo giro mostra la sua sfumatura più consapevole e spericolata, ma che non snatura la sua attitudine di cantante ispirata e profonda. Cuore, come il titolo suggerisce, è una canzone intimista in cui il miocardio è il protagonista assoluto di ogni battuta. Il cuore si divide tra il dolore per un amore finito e la gioia della sua riscoperta. Per disegnare lo strazio provato, Arisa parla di un pozzo nero pieno di disincanto, dal quale sembra non esserci via d’uscita. Sollevato il capo, però, c’è un cielo senza nuvole pronto ad accogliere la nostra libertà.

Cuore di Arisa è una ballata per piano e archi, con la voce che diventa la quintessenza della poesia che trova senso in ogni nota e ogni sillaba, grazie all’immenso talento della voce di Sincerità. Se nel titolo del disco Rosalba afferma: “Ero romantica”, con questo brano – che suggella la seconda parte del disco – scopriamo una Arisa probabilmente più romantica di prima.

Ero Romantica, come la stessa Arisa afferma, è un disco con due lati: uno più sexy alla stregua dei film noir, l’altro più raccolto nei tormenti del cuore.

“Celebra la femminilità e le sue contraddizioni”, scrive Rosalba sui social, ma soprattutto si tratta di “un manifesto di emancipazione e consapevolezza della figura della donna”.

Le due anime di panna e pietra tra le mie poesie

Nei tuoi occhi trovano la pace le mie ipocondrie

Ho cercato di evitare amore, ma strappavo carne

C’è meno paura nel lasciarsi che ad innamorarsi

E adesso l’anima scarta i regali

Si sente libera tra le tue mani

Qui c’è un posto sacro per noi due, si chiama cuore

L’anima smaniosa resta qui, per respirare

Il cielo non ha nuvole perché

Si fida dei tuoi occhi mentre guardi verso me

E non ho più paura

Sono stata dentro un pozzo nero con l’acqua scura

Convinta che il dolore puro non ha una cura

Ma poi ho trovato tre scudieri guardando altrove

Il tempo che passa, la forza che ho dentro ed il tuo amore

E adesso l’anima scarta i regali

Si sente libera, ha nuove ali

Qui c’è un posto sacro per noi due, si chiama cuore

L’anima smaniosa resta qui, per respirare

Il cielo non ha nuvole perché

Si fida dei tuoi occhi mentre guardi verso me

Qui c’è un posto sacro per noi due, si chiama cuore

L’anima smaniosa resta qui, per respirare

Il cielo non ha nuvole perché

Si fida dei tuoi occhi mentre guardi verso me

E non ho più paura

E non ho più paura

Se sei vicino a me