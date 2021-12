Come ormai ben sappiamo, nella giornata trascorsa, giovedì 16 dicembre, l’ormai ex difensore del Napoli Kostas Manolas è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell’Olympiacos. La stessa società partenopea ha comunicato di aver raggiunto l’accordo per la cessione delle prestazioni sportive del greco. Lo stesso sarà formalizzato e diventerà efficace con l’apertura della finestra di mercato di gennaio 2022. Con l’imminente partenza del centrale di difesa, il club si è subito messo alla ricerca di un sostituto, studiando valide opzioni per rinforzare questo reparto.

Nell’edizione di oggi, venerdì 17 dicembre, del quotidiano sportivo il ‘Corriere dello Sport’ è stato fatto il punto della situazione per quanto concerne le possibili scelte in entrata del Napoli dopo la cessione di Manolas all’Olympiacos. In vetta alla lista del taccuino del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, c’è segnato il nome di Bremer del Torino, difensore centrale 24enne e dal fisico forte, vero leader dei granata, ma il presidente Cairo ha più volte dichiarato che il suo calciatore non si sposterà a gennaio malgrado il contratto fosse in scadenza e non vi è alcuna prospettiva di rinnovo.

Ad ogni modo, anche altri profili sono di forte interesse ed in continuo monitoraggio. L’elenco per rimpiazzare Manolas in difesa e affiancare un valido giocatore accanto a Koulibaly è in costante evoluzione e comprende anche i seguenti nomi: Uduokhai (24 anni), centrale tedesco in forza all’Augusta (Bundesliga) che si diletta sul lato sinistro, e Sanchez (25 anni) colombiano del Tottenham (Premier League). Le scelte non terminano qui, visto che il Napoli starebbe addirittura pensando ad un clamoroso ritorno, ossia quello di Sebastiano Luperto, ad oggi in prestito all’Empoli con diritto di riscatto. Certamente questa formula non rende agevole l’operazione, ma qualche contatto tra i due club è stato registrato. Come già sopra accennato, il sogno si chiama Bremer, ma quasi sicuramente per avviare una trattativa con il brasiliano bisognerà attendere il mercato estivo.

