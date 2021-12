Kaylee Bryant lascia Legacies. Brutta notizia per i fan dello spin-off di The Vampire Diaries e The Originals che in questi anni sta tenendo tutti ancora legati ad un mondo che abbiamo adorato e che ha segnato una vera svolta nella serialità americana in termini di concetti e di contenuti. La serie sta andando avanti con un discreto successo ma, da questo momento, dovrà fare i conti con un addio nel cast originale e, in particolare, proprio quello di una delle gemelle Saltzman, figlie di Alaric.

L’episodio di Legacies andato in onda qualche ora fa, intitolato I Can’t Be the One to Stop You, ha segnato l’ ultima apparizione di Kaylee Bryant come regular della serie, secondo TVLine. La figlia del preside Alaric Saltzman e sorella gemella di Lizzie Saltzman ha lasciato la serie lasciando la porta aperta al so ritorno come hanno sottolineato gli stessi produttori esecutivi Julie Plec e Brett Matthews:

“Anche se è straziante dire addio a un membro così amato della Super Squad, auguriamo a Kaylee felicità e successo. Non vediamo l’ora di vedere la sua carriera crescere in futuro ma la nostra porta sarà sempre aperta per lei, perché il mondo è semplicemente un posto migliore con Josie Saltzman al suo interno”.

Anche l’attrice ha voluto salutare e ringraziare tutti dai fan alla produzione:

“Sono molto grata ai fan e li amerò sempre e per sempre per avermi accolto e accettato in questo mondo. Josie ha aiutato così tanti bellissimi umani a sentirsi a proprio agio nella loro sessualità, e spero che la sua eredità sopravviva in modo che un giorno tutti si sentano liberi di amare chi vogliono indipendentemente dal sesso.”

Le ultime stagioni hanno visto Josie lasciare la Salvatore School per iscriversi alla Mystic Falls High School, prima di tornare alla fine per riunirsi con i suoi compagni della Super Squad. L’ episodio della scorsa settimana ispirato a Grey’s Anatomy ha visto Josie riflettere sul proprio futuro convinta di non poter mai essere davvero quello che vuole in una scuola costruita per lei e così nel suo ultimo episodio l’abbiamo vista comprare un biglietto dell’autobus di sola andata da Mystic Falls, lasciandosi alle spalle i suoi amici, la famiglia e la fidanzata Finch.